JJ Redick ha registrato una registrazione onesta sul guardare il weekend All-Star

Ancora una volta, le recensioni del weekend All-Star NBA quest’anno sono state decisamente contrastanti.

Alcune persone hanno detto che è stata la peggiore iterazione della storia e la maggior parte dei fan è d’accordo sul fatto che molto dovrebbe cambiare.

E alcuni non ne hanno nemmeno visto un secondo.

L’allenatore di Los Angeles Laker, JJ Redick, ha dato una risposta molto onesta quando gli è stato chiesto del weekend All-Star da Daniel Starkand.

“Non ne ho visto nulla -” disse Redick PR. Legion -Hangers.

JJ Redick nel weekend All-Star: “Non ho visto nulla di quello ***.” (Via @Dstarkand? pic.twitter.com/5tlikpgm6w – Legion Hoops (@legionhoops) 19 febbraio 2025

Non siamo sicuri di quali siano le valutazioni ufficiali per All-Star Weekend, ma non sarebbe sorprendente se cadessero molto quest’anno.

Le persone non erano così entusiaste fino a quando non è stata inviata e ne sono ancora meno entusiaste.

Non c’è dubbio che l’NBA stia ascoltando e probabilmente metterà a punto un weekend All-Star, quindi non riceve risposte come questa da Redick e altri.

È importante ricordare che la pausa All-Star è un momento in cui giocatori e allenatori si prendono un po ‘di tempo libero e si rilassano dopo una prima metà della stagione molto impegnata.

Ma Redick probabilmente ha funzionato durante questo periodo perché la sua squadra ha subito molti cambiamenti di recente.

L’aggiunta di Luka Doncic è ancora scoperta e Redick sta anche lavorando attraverso la perdita di Anthony Davis e il commercio crollato per Mark Williams.

La speranza e le aspettative sono elevate per i Lakers e Redick ha molto lavoro da fare nei prossimi mesi.

Pertanto, non gli mancava il weekend All-Star solo perché non era interessato; Ha lavorato duramente durante la pausa.

I Lakers sono tornati mercoledì sera quando affrontano Charlotte Hornets.

