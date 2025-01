JJ Redick perde in casa a causa degli incendi mentre l’NBA rinvia Hornets-Lakers

La NBA ha rinviato la partita di giovedì a Los Angeles tra gli Hornets e i Lakers enormi incendi che hanno causato oltre 5.300 strutture nella zonainclusa la casa dell’allenatore dei Lakers JJ Redick.

Fonti hanno detto a Shams Charania di ESPN che la casa in affitto di Redick a Pacific Palisades era una delle strutture perse nel più grande dei tanti incendi che hanno imperversato nell’area metropolitana di Los Angeles questa settimana.

Redick ha riconosciuto la minaccia alla sua casa martedì prima della partita dei Lakers contro i Mavericks a Dallas, dicendo che i membri della sua famiglia erano tra quelli costretti a evacuare le case nella zona.

Nel frattempo, l’allenatore dei Warriors Steve Kerr ha perso la casa della sua infanzia a Palisades. Kerr ha detto che sua madre, Ann, 90 anni, è stata evacuata ed è al sicuro.

Giovedì è stato il secondo giorno consecutivo in cui una partita programmata nel centro di Los Angeles è stata rinviata. I Los Angeles Kings della NHL avrebbero dovuto ospitare i Calgary Flames mercoledì sera.

“Abbiamo il cuore spezzato da Los Angeles”, hanno detto i Lakers in un comunicato. “I nostri pensieri vanno a tutti coloro che sono colpiti da questa situazione inimmaginabile. E la nostra gratitudine va ai primi soccorritori e a tutti voi che vi riunite quando abbiamo più bisogno l’uno dell’altro. La partita di stasera sarà riprogrammata per concentrarci su ciò che conta di più Oggi.”

L’NBA non ha annunciato una data di recupero per la partita Hornets-Lakers di giovedì pomeriggio.

“L’intera famiglia NBA invia i propri pensieri e il proprio sostegno alla comunità di Los Angeles durante questo momento difficile”, si legge in un comunicato della lega. “Siamo grati alle migliaia di vigili del fuoco locali e ai primi soccorritori che hanno mostrato un enorme coraggio. Le nostre preghiere vanno alle persone colpite dall’inimmaginabile devastazione causata dagli incendi”.

Dopo due giorni di venti straordinari, diversi grandi incendi stavano bruciando nelle aree del vasto complesso metropolitano di Los Angeles. Una grave minaccia è esplosa mercoledì sera sulle colline di Hollywood, vicino al cuore dell’industria dell’intrattenimento, ma è stata contenuta giovedì mattina.

A circa 180.000 persone fu ordinato di evacuare e gli incendi consumarono circa 45 miglia quadrate, più o meno le dimensioni di San Francisco. L’incendio di Palisades è già il più distruttivo nella storia di Los Angeles, con 5.316 edifici distrutti a partire da giovedì pomeriggio.

Kerr ha detto alla Palisades High School, che ora è la Palisades Charter High School, “andata”.

“Quella è la mia città natale”, ha detto Kerr prima della partita dei Warriors a Detroit giovedì. “E tutti i miei amici che vengono da lì, hanno praticamente perso la loro casa, la casa della famiglia, la casa dell’infanzia, tutta la nostra scuola superiore è scomparsa. Sembra che la città sia stata completamente distrutta. È surreale e devastante, ma per fortuna la maggior parte, quasi tutti, scapparono.

“Quelle immagini mi hanno ricordato Lahaina (l’incendio di Maui) qualche anno fa, ed è per questo che sono così felice che non ci sia stata la perdita di vite umane vissuta dalle persone alle Hawaii. Ma è difficile anche solo capire come sia Pacific Palisades ricostruire e sta diventando di nuovo una comunità fiorente. È semplicemente scioccante.”

Kerr si è emozionato riflettendo sulla sua città natale. Ha detto che sua madre ha cercato di salvare quante più cose possibile – fotografie e dipinti – prima di lasciare la casa acquistata dalla famiglia nel 1969.

“Ero lì due settimane fa a cena”, ha detto Kerr. “Abbiamo appena festeggiato lì il 90esimo compleanno di mia madre la sera prima della partita. Quest’estate abbiamo avuto un centinaio di ospiti su quella pista ed è stata una notte bellissima, bellissimi ricordi ed è un posto idilliaco. È una bellissima città, tramonti ogni sera.” , solo ricordi meravigliosi E mio padre insegnava alla UCLA, quindi guidare da Pacific Palisades lungo Sunset Boulevard fino al campus della UCLA è quello che ho fatto un milione di volte e cose del genere. tanti bei ricordi e poi vedere le foto di Sunset Boulevard a Palisades, sembra semplicemente apocalittico e devastante.

“… È una vita di ricordi, occasioni, feste di compleanno e tutto il resto. E solo vedere la distruzione, la devastazione, è semplicemente incredibile.”

Kerr ha detto che Everett Dayton, il coordinatore video della squadra, ha una casa a Los Angeles che è “miracolosamente in qualche modo intatta”. Ha detto che anche la casa di Draymond Green a Los Angeles per ora va bene.

La star dei Clippers Kawhi Leonard ha lasciato la squadra a Denver mercoledì ed è tornata a Los Angeles dopo che la sua famiglia è stata evacuata.

Si prevede che le raffiche di vento si intensificheranno da giovedì sera a venerdì mattina, con un’altra ondata di forti venti prevista per la prossima settimana, sollevando preoccupazioni che le condizioni potrebbero peggiorare, ha affermato il National Weather Service.

I vigili del fuoco hanno detto giovedì che non conoscono ancora la causa degli incendi, ma stanno indagando intensamente.

Ohm Youngmisuk di ESPN e The Associated Press hanno contribuito a questo rapporto.