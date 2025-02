All’inizio di questa stagione, l’ex superstar della NFL e ora il proprietario della minoranza di Burnley JJ Watt ha stipulato un accordo con il portiere James Trafford: non rinunciare all’obiettivo per il resto della stagione e andrò in pensione per giocare la tua squadra preferita della NFL, Cincinnati Bengals.

Watt ha iniziato a sudare quella promessa, scherza a X che è “Sulla strada per la palestra“Perché Trafford non ha rinunciato all’obiettivo in ciascuna delle ultime 12 partite di campionato di Burnley.

Durante questa gamba, Burnley è migliorato al 18-14-2 ed è ora terzo nel campionato inglese della Football League con 68 punti. Sono rimasti 12 partite per rispedire Watt ai cuscini, ma l’ex linea difensiva si sta preparando a tirarli all’impresa nell’area di Cincinnat.

Trafford, che è Burnley nella sua seconda stagione, ha vietato i 63 tentativi di tiro (87,5%) in questa stagione.

Anche se probabilmente detto per scherzo, Watt sono stati in grado di farlo Aiuta la difesa dei bengalesi che ha lottato la scorsa stagione; L’unità ha consegnato 223,5 in iarde di passaggio (21 nella NFL), 124,8 urgenti cantiere navali (19), 348,3 Yard totale (25) e 25,5 punti (legato 25) a partita.

Watt, l’ex tre volte difensore dell’anno e il cinque volte All-Pro, ha portato a sacchi della NFL due volte e raccolto combinato 114,5 sacchi e 27 film forzati in 151 scanalature della NFL. Il 35enne ha trascorso le prime 10 stagioni della sua carriera con Houston Texans, seguito da un lavoro di due anni con l’Arizona Cardinals.

Trafford e Burnley sono i prossimi in azione contro Preston NE il 1 ° marzo.

