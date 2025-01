JJ Watt non trattiene i suoi pensieri sull’assunzione di Ben Johnson da parte dei Bears

I Chicago Bears hanno preso la grande decisione di assumere il coordinatore offensivo dei Detroit Lions Ben Johnson come nuovo allenatore.

Il 38enne cercherà di far girare la nave nella Windy City.

Il futuro edge rusher della Hall of Fame e attuale analista della CBS JJ Watt si è unito al “The Pat McAfee Show” mercoledì pomeriggio per dare la sua opinione sull’assunzione di Ben Johnson.

“Chicago deve essere entusiasta… Sembra che abbiano preso il numero 1, il ragazzo più gettonato in questo carosello di allenatori”, ha detto Watt.

“Chicago deve essere entusiasta di Ben Johnson… Sembra che i Bears abbiano preso THE GUY in questo ciclo di assunzioni” ~ @JJWatt #PMSLive pic.twitter.com/wOIDDP5ELz — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 22 gennaio 2025

Sembra che l’organizzazione abbia finalmente preso la decisione giusta assumendo probabilmente il miglior candidato capo allenatore sul mercato.

Johnson è stato un vero e proprio punto di svolta per i Detroit Lions come loro coordinatore offensivo.

Ha contribuito a rendere di nuovo una star il quarterback della franchigia Jared Goff, contribuendo anche a rendere giovani giocatori come Amon-Ra St. Brown, Jahmyr Gibbs e Penei Sewell a giocatori di calibro All-Pro o Pro Bowl.

Sarà probabilmente una battaglia in salita dato che il quarterback Caleb Williams, il wide receiver Rome Odunze and Co. cercando di trovare il proprio posto come giovani giocatori in una divisione estremamente difficile.

Ma non succede nulla di buono nella NFL da un giorno all’altro, motivo per cui la maggior parte delle squadre di playoff e campionato vengono costruite e allenate costantemente con gli straordinari.

I Bears avranno sicuramente molti occhi puntati su di loro mentre cercheranno di contendersi i playoff e oltre con Ben Johnson ora al timone.

PROSSIMO: Ben Johnson invia un messaggio forte ai giocatori dei Bears