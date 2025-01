JK Dobbins rivela se tornerà ai Chargers

I Los Angeles Chargers hanno avuto una prima stagione di grande successo sotto la guida dell’allenatore Jim Harbaugh.

Sono tornati ai playoff dopo essere andati 11-6 nella stagione regolare grazie al gioco complementare sia dell’attacco che della difesa.

Uno dei migliori giocatori della squadra era il running back JK Dobbins, che ebbe la migliore stagione della sua carriera nella NFL con un contratto di un anno.

Dobbins ha recentemente parlato se vuole rimanere con la squadra dato che sta per diventare un free agent.

“Sì, lo voglio. Adoro i Chargers. Spero che tutto funzioni. … Lascerò che il mio agente gestisca quelle conversazioni”, ha detto Dobbins in “Up & Adams”.

Dopo un periodo pieno di infortuni con i Baltimore Ravens, Dobbins è arrivato ai Chargers nel 2024 e si è precipitato per 905 yard in carriera in 13 partite giocate.

Ha totalizzato 1.058 scrimmage yard nonostante abbia saltato quattro partite, il che è la prova che è un ottimo running back al suo meglio.

Se i Chargers volessero riportare in campo il 26enne, sarebbe una decisione intelligente considerando la sua produzione in attacco con il quarterback Justin Herbert.

Anche se Dobbins deve ancora giocare un’intera stagione nella NFL, è una risorsa preziosa come corridore sfuggente e veloce con la palla tra le mani.

I Chargers devono considerare di riportarlo indietro con un accordo equo per entrambe le parti.

