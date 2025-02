João Félix ha creato AC Milan su un prestito di Chelsea – Source

João Félix ha svolto un ruolo marginale al Chelsea da quando è entrato a far parte di 50 milioni di EUR la scorsa estate. Harriet Lander – Chelsea FC/Chelsea FC tramite Getty Images

AC Milan si conclude in un accordo su un prestito per il Chelsea Forward João FélixLa fonte ha detto ESPN.

Un uomo di 25 anni dovrebbe trasferirsi in Italia in un accordo che vedrebbe che Milano avrebbe pagato una commissione di prestito nella regione di 3 milioni di EUR EUR ($ 2 milioni-3 milioni). Serie e pagherebbero anche tutti i loro salari.

Félix ha attirato l’interesse di diversi altri club, tra cui l’Aston Villa, ma le preferenze del Chelsea sono sempre state per i portoghesi internazionali per unirsi al club fuori dall’Inghilterra.

Félix è entrato a far parte del Chelsea solo lo scorso agosto in un accordo di 50 milioni di euro dall’Atlético Madrid per iniziare il suo secondo fascino nel club dopo aver trascorso la seconda metà della campagna 2022-23 per Stamford Bridge.

Félix, tuttavia, ha iniziato solo tre partite della Premier League sotto il capo allenatore Enzo Maresca e ama la sua carriera nel nuovo club.

Se l’accordo è stato completato, Félix è diventato la seconda firma di Milano nella finestra attuale dopo l’arrivo di Kyle Walker da Manchester City.

Fonti hanno detto ESPN che si prevede che Félix arriverà nella città italiana più tardi lunedì e che il club sta lavorando anche ai negozi di Monza Warren Bondo e Fiorentine Riccardo Sottil.

