Joao Felix ajudou o AC Milan nos semifinais da Copa Italiana, graças ao seu primeiro gol por sete vezes os campeões europeus na vitória de quarta -feira 3: 1 sobre os Roma. O atacante português Felix mergulhou em casa em terceiro, com 18 minutos em San Siro, no dia seguinte à sua chegada de Chelsea, após a nova assinatura do Gymenez de Santiago por bola. O impacto de Felix e o dobro no primeiro tempo de Tammy Abraham, emprestado dos ciganos, foram estabelecidos pelo potencial derby com os rivais locais entre Milan nos últimos quatro.

Seu gol terminou a partida como competição depois que Artem Dovbyk se retirou para os Roma nove minutos após o intervalo.

Anfitrião o Convidado Inter dentro de duas semanas, esperando que ele enfrente Milão em uma semifinal de duas pernas em abril, depois que ele desenhou um Derby Crazy 1-1 na Série A. no domingo.

Felix foi uma das quatro assinaturas tardias de Milão na janela de transferência de inverno, os italianos também trazem Gimenez, o meio -campista Warren Bondo de Monza por 10 milhões de euros e o atacante Riccardo Sottil, de Fiorentin.

O jogador de 25 anos marcou apenas um gol para o Chelsea depois de assinar um contrato com o Atlético de Madrid no verão.

Milão descarregou Ismael Bennacer para Marselha e Noah Okafor para Napoli, enquanto o ex -capitão Davide Calabria foi emprestado para Bolonha até o final da temporada.

O Acordo da Calábria com o Milão expira em junho, e sua última viagem para o clube de seus filhos no mês passado foi ofuscada por uma queda pública com o novo treinador Sergio Conceicao.

