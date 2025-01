João Fonseca, 18 anni, sconvolge il n. 9 al debutto agli Australian Open

MELBOURNE, Australia — João Fonseca si è definitivamente presentato al mondo come l’ultimo fenomeno adolescenziale del tennis maschile martedì sera, sconfiggendo Andrey Rublev, nona testa di serie, 7-6 (1), 6-3, 7-6 (5) nel primo turno degli Australian Open.

È stato un debutto nel tabellone principale del Grande Slam per il 18enne brasiliano, che è al 112esimo posto in classifica ed è entrato nel girone di Melbourne Park dopo aver vinto tre partite nei turni di qualificazione la scorsa settimana.

La vittoria sul 10 volte quarti di finale dei Major Rublev, che ha 27 anni, è durata meno di 2 ore e mezza e ha esteso l’attuale serie di imbattibilità di Fonseca a 14 partite. Ciò include la vittoria delle Next Gen ATP Finals per i migliori under 21 in Arabia Saudita il mese scorso e un altro trofeo questo mese al torneo Challenger di livello inferiore a Canberra.

João Fonseca, 112esimo in classifica, fa il suo memorabile debutto nel Grande Slam nel tabellone principale sconvolgendo il numero 1. 9 di Andrey Rublev nel primo turno degli Australian Open. Foto di Hannah Peters/Getty Images

I tennisti osservano da tempo il campione junior degli US Open 2023 Fonseca, colpiti dal suo grande servizio, dai colpi potenti e dal comportamento disinvolto. Tutte queste qualità e molto altro ancora sono state messe in mostra contro Rublev alla Margaret Court Arena, il secondo stadio più grande di Melbourne.

Fonseca è entrato in partita con un rovescio vincente, che ha festeggiato alzando l’indice destro nel gesto n. 1 e un cenno del capo. Poi ha concluso con un dritto lungolinea, ha allargato le braccia e ha gettato indietro la testa.

“Penso che non sia male”, furono le prime parole di Fonseca durante la sua successiva intervista in tribunale.

Ciò gli ha strappato un sorriso e risate di sostegno dagli spalti, dove c’erano moltissimi tifosi che spiegavano la bandiera del suo paese natale.

“Mi sono goduto ogni momento su questo campo, questo fantastico campo”, ha continuato. “La prima volta che gioco in uno stadio enorme.

Fonseca ha servito fino a 133 mph, ha servito 14 ace e ha commesso solo un doppio fallo salvando cinque dei sei break point che ha dovuto affrontare.

Ha accumulato 51 vincitori in totale, 18 in più di Rublev, quarto di finale a Melbourne tre degli ultimi quattro anni e primo avversario di Fonseca classificato più in alto del 20° posto.

“Mi sono semplicemente concentrato (sul) mio gioco, ho cercato di non mettermi alcuna pressione, stavo giocando (contro) un ragazzo da top 10”, ha detto Fonseca. “Ho appena giocato la mia partita e ora siamo al secondo turno.

Prossimamente affronterà Lorenzo Sonega, 55esimo in classifica, che martedì ha battuto il tre volte campione del Grande Slam Stan Wawrinka in quattro set.

Alla domanda sulla chiave del suo gioco forte nel tie-break contro il molto più esperto Rublev, Fonseca ha detto che stava cercando di usare “tutta l’intensità nei punti importanti”, “andare al tiro” e mostrare “coraggio”.

Ha anche citato come ispirazione il 20 volte campione major Roger Federer.

“Come dice Roger: il talento non basta. … Quindi mi sono impegnato molto”, ha detto Fonseca. “Solo io e il mio team lo sappiamo.