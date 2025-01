Joe Biden assina projeto de lei que abre caminho para o retorno dos comandantes a Washington DC

Estádio RFK, visto ao fundo aqui em 2004, à sombra do Capitólio dos Estados Unidos. (Foto AP / Evan Vucci, Arquivos)

Armados com o favorito de Rookie of the Year como quarterback sob o comando de Josh Harris, os Washington Commanders dirigem-se para a pós-temporada e geram emoção raramente vista desde o apogeu da franquia na década de 1980 e início dos anos 90.

Maryland será o próximo a voltar para Washington, DC?

Um projeto de lei que já foi aprovado pelo Congresso e assinado pelo presidente Joe Biden na segunda-feira abre caminho. Biden sancionou a Lei de Revitalização do Campus do RFK Memorial Stadium na segunda-feira, semanas depois Foi aprovado no Senado dos EUA..

A lei transfere o controle do RFK Stadium em Washington do governo federal para as autoridades locais no Distrito de Columbia. Em suma, abre as portas para a construção de um novo estádio no antigo local do RFK Stadium que abrigou a franquia durante seus dias de glória na era Joe Gibbs.

Josh Harris se junta a Joe Biden no Salão Oval

A assinatura de Biden conclui uma polêmica saga em torno da lei que foi inicialmente incluída como disposição no um pacote de financiamento governamental de curto prazo para evitar um fechamento antes de ser afundado no Congresso graças a um esforço do presidente eleito Donald Trump e de seu aliado Elon Musk em 17 de dezembro. A conta aprovada como uma lei autônoma por voto unânime do Senado dos EUA em 21 de dezembro.

A assinatura de Biden foi o passo final para transformar o projeto em lei. Harris juntou-se a Biden na Casa Branca na segunda-feira para uma cerimônia de assinatura no Salão Oval.

A assinatura pelo presidente Biden da “Lei de Revitalização do Campus do DC Robert F. Kennedy Memorial Stadium” é uma grande vitória para Washington, DC e seus residentes. Washington pode finalmente avançar numa nova visão para o site RFK. Esperamos fazer parte disso… pic.twitter.com/2OxUJjlXzS – Comandantes de Washington (@Commanders) 6 de janeiro de 2025

“A assinatura pelo presidente Biden da ‘Lei de Revitalização do Campus do DC Robert F. Kennedy Memorial Stadium’ é uma grande vitória para Washington, DC e seus residentes”, dizia um comunicado dos Comandantes. “Washington pode finalmente avançar em uma nova visão para o local do RFK. Esperamos fazer parte dessa conversa enquanto avaliamos um futuro lar para os comandantes de Washington.”

Nova era, novo estádio DC Commanders?

O RFK Stadium está localizado no lado leste de Washington, DC, ao longo do rio Anacostia. Sediou a franquia de 1961 a 1996, período em que Washington avançou para cinco Super Bowls e ganhou três. Gibbs levou Washington a quatro dessas aparições no Super Bowl e três vitórias em um período de 10 anos, de 1982-91.

Esta visão de Joe Gibbs em 1983 colore o desejo de Josh Harris de devolver a franquia Commanders a Washington, DC (AP Photo/Scott Applewhite)

A franquia mudou-se em 1997 para sua casa atual em Landover, Maryland, que era conhecida principalmente como FedEx Field antes de ser renomeada como Northwest Stadium quando a FedEx encerrou seu acordo de naming rights em 2024. O estádio é frequentemente ridicularizado como um dos piores da NFL e está amplamente associado à era de propriedade disfuncional de Daniel Snyder (1999-2022), conhecido por perdas em campo e escândalos fora dele.

À medida que a franquia definhava sob a administração de Snyder, o local do RFK Stadium caiu em desuso enquanto estava sob o controle do governo federal. Ele O estádio está vazio desde 2019. e foi aprovado para demoliçãoembora permaneça intacto.

Harris, um fã de infância do time que assumiu a propriedade majoritária em 2023, fez do retorno da franquia para DC uma prioridade desde a compra dos Commanders.

“Algumas das minhas primeiras lembranças foram do futebol de Washington e da chegada ao RFK.” Harris disse em 2024, de acordo com a NBC Washington“…Eu vivi tudo isso, certo? Estou incrivelmente motivado para trazê-lo de volta, e é por isso que isso é emocionante para mim. Você sabe, não se trata apenas de negócios. É sobre a cidade, a franquia, o torcedores e fazer a coisa certa para levar o time de volta onde precisa estar.”

Um possível retorno a DC tem envolveu disputas políticas e manobras nos níveis estadual, federal e municipal, incluindo uma proposta pouco ortodoxa em dezembro dos senadores americanos Ben Cardin e Chris Van Hollen de Maryland. Os senadores pediram que o Distrito trocasse caças com Maryland em troca de sua cooperação na aprovação do projeto de lei que autoriza a transferência do local do Estádio RFK.

Maryland obteve seus caças, de acordo com uma declaração de 21 de dezembro da Força Aérea dos EUA.:

“A Força Aérea concordou em transferir o 121º Esquadrão de Caça da Guarda Aérea Nacional de DC para a Guarda Aérea Nacional de Maryland.”

O caminho foi limpo. Agora vem o difícil: planejar e construir um estádio e movimentar os equipamentos. Enquanto isso, os Commanders e seus fãs podem deleitar-se com a emoção gerada por Jayden Daniels e sua primeira aparição na pós-temporada desde 2020.