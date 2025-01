Joe Burrow envia uma mensagem sincera a Aaron Rodgers antes daquele que poderia ser seu último jogo

PITTSBURGH – Joe Burrow apoiará Aaron Rodgers no domingo, mas não será apenas por causa das ramificações que o jogo dos Jets tem nas esperanças dos Bengals nos playoffs.

Uma vitória dos Jets sobre os Dolphins é uma das duas coisas que os Bengals precisam para garantir a sétima vaga nos playoffs da AFC (Denver também precisa cair para Kansas City). Burrow também apoia os Jets graças a Rodgers, quatro vezes MVP da liga que poderia muito bem estar jogando o último jogo de uma carreira de 20 anos que um dia será imortalizado no Hall da Fama do Futebol Profissional.

“Sou fã dele há muito tempo”, disse Burrow à CBS Sports após a vitória do Bengals na semana 18 sobre o Steelers. “Ao vê-lo crescer, ele era um daqueles caras que você adora assistir. Quando o Monday Night, Sunday Night Football chegou, você esperava que ele estivesse lá. para nós.”

Burrow tinha 8 anos quando Rodgers entrou no NFL em 2005. Eu estava no ensino médio quando Rodgers ganhou seu único Super Bowl depois de levar os Packers à vitória por 31-25 sobre os Steelers em Super Bowl XLV. No início da temporada 2021, após o único confronto no NFLRodgers deu a Burrow alguns bons conselhos sobre como se proteger no campo. Burrow liderou os Bengals até o Super Bowl naquela temporada.

“Sim, ele fez isso”, disse Burrow quando questionado se Rodgers o inspirou enquanto crescia. “Número um, acho que ele revolucionou a forma como os quarterbacks jogam a bola. Acho que a forma como os treinadores dos quarterbacks o treinam agora é por causa de como ele fez isso. Eu adoraria sentar e conversar com ele sobre sua jornada, com seu movimento de arremesso, como ele descobriu.

“Acho que ele também é uma pessoa muito boa para se admirar em termos de ser você mesmo e de como lidar com toda essa coisa de fama e futebol. Não é fácil, você passa por muitas coisas e adversidades. O mesmo em tudo, e isso é algo que aspiro. “Você não precisa concordar com o que todos dizem ou fazem para sentir admiração pela forma como fazem isso.”

Ironicamente, o movimento único de arremesso de Rodgers é uma das razões de sua infame queda para os Packers no final da primeira rodada do campeonato de 2005. Draft da NFL. Rodgers provou que seus céticos estavam errados ao continuar a trabalhar em seu movimento de arremesso e aproveitar a oportunidade de assistir e aprender com o quarterback do Hall da Fama, Brett Favre, durante seus primeiros anos com os Packers.

No final, Rodgers tornou-se tão bom quanto Favre, senão melhor. Seus quatro MVPs ficam atrás apenas de Peyton Manning, que venceu cinco durante sua carreira lendária.

A temporada 2020 de Rodgers é uma das melhores já registradas por um jogador em qualquer posição. Do ponto de vista físico, foi dito que Rodgers é indiscutivelmente o maior quarterback de todos os tempos. Tom Brady, no entanto, detém o título não oficial de maior zagueiro de todos os tempos em virtude de seus sete campeonatos contra o de Rodgers.

Este ano, o jogo de Burrow imitou uma das temporadas de MVP de Rodgers. Ele terminou a temporada regular com 4.918 jardas e 43 touchdowns contra apenas nove interceptações. Burrow terminará a temporada como o NFL líder em jardas de passe e está quatro touchdowns à frente de Baker Mayfield, que é o segundo colocado da liga nessa categoria.

“Achei que teria meu melhor ano. Acho que sim”, disse Burrow, que, como Rodgers, voltou nesta temporada depois de sofrer uma lesão no final da temporada em 2023 que exigiu uma cirurgia. “Joguei bem este ano. Ainda acho que posso arremessar muito melhor… Então espero que no próximo ano seja melhor. Foi assim com meu joelho. É assim que as lesões ligamentares geralmente acontecem. Espero trabalhar nesta entressafra e dar um salto no próximo ano.”

Embora Burrow tenha tido um ano do calibre de MVP, a temporada de 2024 não foi um ano marcante para Rodgers, de 41 anos. Depois de sofrer uma lesão no tendão de Aquiles no ano passado, Rodgers encontrou com sucesso uma maneira de ficar saudável o suficiente para jogar em todos os jogos dos Jets. Mas os resultados não foram os que Rodgers e os Jets obviamente esperavam. Nova York está com 4-12 anos e Rodgers parece ter perdido um pouco da magia que o tornou um dos maiores zagueiros de todos os tempos.

Mas a NFL é imprevisível, afinal, é possível que Rodgers volte no tempo e produza uma de suas atuações clássicas contra os Dolphins. O jogo também pode incluir um pouco de história, já que Rodgers está a um passe para touchdown do número 500.

Burrow espera que Rodgers jogue bem o suficiente para levar Nova York a uma vitória que pode levar a uma improvável vaga nos playoffs para ele e seu time, que encerra a temporada regular com uma seqüência de cinco vitórias consecutivas.

“Sabemos o talento que temos. Já estivemos nesses lugares antes”, disse Burrow sobre as perspectivas de seu time se Cincinnati garantir a vaga da AFC nos playoffs da sétima final. “Sei que se conseguirmos entrar, poderemos fazer barulho com os jogadores e treinadores que temos neste edifício. Só tenho esperança de conseguir alguma ajuda amanhã.”