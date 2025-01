Joe Gibbs Racing sta già beneficiando della sua nuova politica sulle corse

Bob Pockrass FOX NASCAR Insider

La nuova politica di Joe Gibbs Racing di consentire ai piloti di gareggiare con auto a ruote scoperte al di fuori dei loro obblighi NASCAR ha dimostrato il suo valore nelle ultime settimane.

Christopher Bell sorrideva da un orecchio all’altro dopo aver vinto la gara del giorno di apertura del Tulsa Shootout e del Chili Bowl Champions. Ty Gibbs era tutto sorridente dopo la sua prima vera gara competitiva con un’auto nano: non sempre vista come una giornata buona, ma non eccezionale per una stock car.

Joe Gibbs ha tutte le ragioni per essere preoccupato per i suoi autisti. Alex Bowman ha saltato alcune settimane nel 2023 quando si è rotto la schiena in un incidente d’auto sprint.

Da allora Bowman non ha più corso con un’auto sprint, ma è stata una sua scelta.

“Voglio sicuramente tornare alle corse automobilistiche sprint”, ha detto Bowman a dicembre. “Un accordo per una vettura sprint alata è così difficile. Potrebbe anche essere definita una gara di Coppa di alto livello.

“Voglio rientrare ed essere in grado di avere successo. Ma probabilmente non è la cosa più saggia da provare a fare quando sono allo stesso tempo in corsa per la Coppa.”

Bowman non si adatta bene a un’auto minuscola, quindi non si è limitato a sudare per essere il proprietario di una squadra al Chili Bowl.

Se Bowman è pronto ad appendere le scarpe da corsa al chiodo e a non competere in altri stili per divertimento, gli altri non dovrebbero esitare a seguire il suo esempio se lo desiderano.

Ma un pilota che riesce a ottenere un po’ di tempo in più per sedersi – sì, può essere pericoloso, ma è tempo per sedersi – in un’era in cui i piloti di Coppa non hanno molto tempo per esercitarsi, può vedere la competizione extracurriculare come qualcosa che può aiutare a mantenere un pilota sveglio . .

Affinare le tue capacità di reazione e rimanere in forma competitiva non può essere sottovalutato. Se un conducente è disposto a correre un rischio, deve avere la capacità di farlo.

Ciò può significare che nel contratto è presente una clausola che potrebbe mettere a repentaglio il lavoro in caso di infortunio del conducente (o almeno lo stipendio e la retribuzione). David Malukas lo ha imparato nel modo più duro in IndyCar quando un polso rotto a causa di un incidente in mountain bike l’anno scorso gli è praticamente costato il viaggio in McLaren.

Con un’Interseason di tre mesi (e una su cinque mesi in IndyCar), i piloti probabilmente hanno bisogno di qualcosa per riempire la loro adrenalina. Provare il brivido dell’alta velocità è spesso una caratteristica dei guidatori d’élite.

Aggiungete a ciò la crescente eccitazione della competizione, e i piloti ne hanno avuto molto lo scorso fine settimana al Chili Bowl. E lo stesso faranno i piloti della gara automobilistica Rolex 24 di questo fine settimana.

Bell e Gibbs probabilmente entreranno nella stagione 2025 con un po’ più di energia nel loro passo, un po’ più di gioia camminando per il box solo perché il loro ultimo ricordo di corse è bello. Non era la fine della scorsa stagione; è stato divertente nella terra all’inizio.

Ciò potrebbe fare molto quando i piloti della Coppa devono affrontare un programma di fine settimana di 38 gare. Come Joe Gibbs probabilmente capisce, la ricompensa, come il rischio, si estende ben oltre una particolare gara a ruote scoperte.

Bob Pockrass copre NASCAR per FOX Sports. Si è occupato di sport motoristici per decenni, tra cui più di 30 serie Daytona 500, e ha lavorato per ESPN, Sporting News, la rivista NASCAR Scene e The (Daytona Beach) News-Journal. Seguitelo su Twitter @ bobpockrass .

