Joe Mixon suggerisce che è in arrivo una grande mossa per i texani

Sabato, gli Houston Texans semplicemente non sono riusciti a tenere testa ai Kansas City Chiefs, che li hanno sconfitti di nove punti nel turno di divisione dei playoff della NFL.

Anche se i texani non si sono comportati troppo male in questa stagione, le cose stanno iniziando a diventare serie per loro poiché i loro fan si aspetteranno senza dubbio molto presto una seria contesa al Super Bowl.

Ne serviranno alcuni altri per raggiungere il livello successivo, e il running back Joe Mixon sembrava così fiducioso nel dirigente Nick Caserio che ha suggerito che Caserio avesse qualcosa in programma in termini di aggiornamento della guardia, secondo Aaron Wilson.

#Texani Il running back del Pro Bowl Joe Mixon ha espresso grande fiducia nella capacità di Nick Caserio di costruire un roster forte “So per certo che Nick ha fatto qualcosa e presto arriveranno i fuochi d’artificio” @KPRC2 pic.twitter.com/CZZ29Km94A — Aaron Wilson (@AaronWilson_NFL) 20 gennaio 2025

Houston ha già avuto un grande successo la scorsa stagione scambiando per il quattro volte wide receiver del Pro Bowl Stefon Diggs e acquisendo anche la pass rusher Danielle Hunter, lei stessa quattro volte Pro Bowler.

Ma il cielo non è stato molto gentile con Houston in questa stagione, poiché Diggs e il compagno di squadra Nico Collins hanno entrambi subito infortuni a fine stagione.

Ciononostante, Houston sembra avere molte speranze per la prossima stagione poiché Diggs, Collins e Tank Dell formano un formidabile trio di giocatori di talento, mentre il cornerback del terzo anno Derek Stingley Jr. ha fatto sia il Pro Bowl che l’All-Pro First Team quest’anno e il secondo difensore Will Anderson ha fatto passi da gigante.

L’AFC continua a sembrare la conferenza più importante, almeno sulla carta, motivo per cui i texani devono essere aggressivi in ​​questa offseason e non solo contare su una salute migliore per diventare legittimi contendenti al campionato il prossimo autunno e inverno.

