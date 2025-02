Joe Mixon, Will Anderson presumibilmente riceve buone notizie dalla NFL

Uno dei più grandi argomenti della NFL in questa stagione è stato il funzionario favorevole che i capi di Kansas City sembravano ricevere e perché lo hanno ricevuto.

I critici hanno accusato la lega di essere parte contro i capi e hanno cercato di produrre un terzo campionato consecutivo per loro, ma alla fine sono caduti nel Super Bowl LIX ad Filadelphia Eagles.

Nel round di divisione dei playoff, i Chiefs hanno superato gli infortuni che hanno modellato Houston Texans, e sono rimasti indietro di Joe Mixon e Will Anderson ha criticato il funzionario dopo aver perso la squadra.

Di conseguenza sono stati multati e in seguito hanno fatto appello alla multa e è stata rivelata una decisione su questo appello.

“Sia Joe Mixon che Will Anderson vincono i loro appelli su una multa da $ 25k per aver criticato ufficialmente la perdita di playoff dei texani a Chiefs, per. Fonte “, ha scritto Dianna Russini di Athletic su X.

Alcuni pensavano che i texani sarebbero stati gli sviluppatori del campionato di cavalli oscuri che sono entrati in stagione, ma gli infortuni a grandi destinatari STHEFS Diggs e Tank Dell hanno distrutto le loro possibilità di fare molta strada nei playoff.

Nella perdita dei playoff a Kansas City, il quarterback CJ Stroud è stato licenziato otto volte, e sebbene Houston abbia avuto 336 metri di violazione a 212 per Kansas City e ha vinto il tempo di possesso della lotta, i texani non sono stati in grado di segnare abbastanza spesso quando arrivano abbastanza nel territorio dei capi.

Houston ha avuto otto sanzioni accettate per un totale di 82 yard, mentre KC ha avuto quattro sanzioni accettate in 29 yard.

Nel complesso, Houston è una squadra giovane e con Anderson e altre giovani stelle come cornerback Derek Stingley Jr., che continua a crescere, dovrebbe continuare ad avvicinarsi allo status di concorrente reale nel 2025.

