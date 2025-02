Joe Montana dà pensieri onesti sul pagamento di Brock Purdy

Ora che San Francisco 49ers ha assunto Brant Boyer per essere il loro coordinatore di squadra speciale e ha riportato Robert Saleh come coordinatore difensivo, possono scendere al business di modellare la loro lista della stagione NFL del 2025.

La prima cosa che potrebbero fare è far firmare il quarterback Brock Purdy per un’estensione del contratto che non li distruggerà e impedirà loro di fare altri tratti necessari per tornare alla battaglia del Super Bowl.

Molte persone dicono che Purdy non merita un contratto di alto livello dopo che il suo numero è diminuito nel 2024, ma il leggendario quarterback di Niner Joe Montana ha detto che il valore di Purdy rimane alto.

“Tutti hanno anni su e giù”, ha detto Montana via Zach Gelb. “Posso mostrarti una manciata di quarterback che guadagnano un craplo di denaro che non ha fatto da nessuna parte nelle vicinanze, prodotte ovunque vicino a ciò che Purdy ha fatto. Quindi dico che lo paghi e lo metti dietro di te il più velocemente possibile. “

“Posso mostrarti una manciata di quarterback che guadagnano un craplo di denaro che non ha fatto da nessuna parte vicino a ciò che Purdy ha fatto.” -Joe Montana dice che i 49 devono pagare Brock Purdy. @Infsportsnet @Joemontana @brockpurdy13 pic.twitter.com/prsrjdahdz – Zach Yellow (@zachgelb) 6 febbraio 2025

Purdy, l’ultima elezione della bozza della NFL del 2022, è entrata nel sito QB1 di San Francisco nella settimana 13 come debuttante e ha preso d’assalto la lega.

Ha aiutato San Francisco a raggiungere la partita del campionato NFC, ma ha strappato l’UCL del suo casting, e un anno dopo ha portato i 49 al Super Bowl e il brio di un campionato.

Purdy ebbe una stagione sensazionale dal 2023, ma nel 2024 i suoi cantieri di passaggio e la percentuale di touchdown diminuirono.

È un dibattito aperto in cui gran parte della diminuzione di queste due categorie era dovuta a una regressione statistica prevista e quanto di esso è stata causata dalle diverse lesioni con cui Niners ha avuto a che fare, a partire dal campo di addestramento.

Sembra che ci sia ancora la convinzione che se i nove mantengono intatti il ​​loro fondamentale e sono relativamente sani la prossima stagione, Purdy giocherà di nuovo bene e avranno un altro vero colpo al loro sesto trofeo Vince Lombardi.

