Joel Embiid, do 76ers, admite que está lutando com a lesão no joelho, ele deve “resolver o problema” para retornar à forma antiga

Depois de contratar Paul George no verão passado, o Philadelphia 76ers tinha expectativas de competir por um campeonato nesta temporada. Por outro lado, após a sexta derrota consecutiva na noite de quinta-feira, uma bengala de 124-104 nas mãos do Boston Celtics, os Sixers atendem a um recorde de 20-35, bom para a semente nº 11 na conferência na conferência, este . Se a temporada terminasse hoje, eles nem chegariam ao jogo.

Parte das lutas da equipe vem da falta de disponibilidade do ex -MVP Joel Embiid, que jogou apenas 18 dos 55 jogos nesta temporada. Embiid passou por uma cirurgia de menisco no joelho esquerdo em fevereiro passado e retornou ao tribunal em abril, mas os nove primeiros jogos desta temporada foram perdidos devido à administração do mesmo joelho.

Qualquer um que já tenha visto o Embiid jogar pode dizer que não é o mesmo jogador que estava a caminho de ter uma das melhores temporadas ofensivas de todos os tempos no ano passado antes de sua lesão. Sua pontuação média caiu mais de 10 pontos, de 34,7 por temporada para 24,3 em 2024-25.

Após a perda de quinta -feira à noite, Embiid admitiu que simplesmente não se sente o mesmo fisicamente, e Mais uma vez sugerido Isso pode precisar de um procedimento em algum momento para retornar ao seu eu anterior.

“Não sei, tenho certeza que você pode resolvê -lo”, disse Embiid. “Do jeito que eu estava tocando há um ano, não é assim que estou jogando agora. Desculpe, mas acho que provavelmente preciso, você sabe, resolver o problema, e então voltarei a esse nível. Mas é difícil ter confiança quando você não é você mesmo. “E sim, eu não sou tão dominante quanto há alguns meses atrás, mas isso não significa que eu ainda não possa ter muito impacto no jogo. Só eu, acho que isso ajuda muito. Você sabe, apenas Minha presença, a capacidade de atrair para equipes duplas, obter mais tiros.

Este byte de som é incrivelmente triste. Embiid se descreve essencialmente como um engodo, uma vez que suas doenças não permitirão que ele aja no nível a que está acostumado. Isso levanta uma questão difícil para o Embiid e os 76ers: a temporada deve terminar em um nível certamente diminuído, ou as coisas devem fechar e optar pela cirurgia agora com a esperança de que seja 100% para começar 2025-26?

Os monarquistas olhavam para a posição da Filadélfia na Conferência Leste e discutiam a este último. Mesmo que os 76ers possam entrar e sobreviver ao jogo, eles estão olhando para um confronto da primeira rodada com o Celtics ou os 45-10 Cleveland Cavaliers. Com um RAM limitado e George “Tome algum tipo de medicamento para brincar com a dor”, Pode ser aconselhável simplesmente coletá -lo e começar de novo na próxima temporada.

Mas, novamente, se o Embiid puder atingir pelo menos 100% em algum lugar durante o trecho final da temporada e potencialmente nos playoffs, ele levanta um dos problemas de confronto mais exclusivos em tudo NBA. Seria difícil contar completamente no 76ers, mas, dados os comentários de Embiid, parece que isso pode ser simplesmente uma fantasia neste momento.