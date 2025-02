Joel Embiid retornará para o 76ers vs. Mavericks após a ausência de 15 jogos

Joel Embiid está de volta.

A Philadelphia 76ers anunciou que seu antigo MVP Center está disponível na noite de terça -feira contra o Dallas Mavericks após uma ausência de 15 jogos com lesões de pé e joelho.

Infelizmente para o Mavericks, eles não vão neutralizar com Anthony Davis, que Foi descartado anteriormente Para o jogo na terça -feira, após sua chegada através da troca de Los Angeles Lakers. Está lidando com uma tensão abdominal persistente e Potencialmente pode estar disponível para a revanche das finais da NBA na quinta -feira entre os Mavericks e o Celtics.

Independentemente do estado de Davis, que o jogo do Celtics-Favericks assumirá um tom decididamente diferente após o comércio do guarda de All-NBA Luka Dončić para o Lakers. Para terça -feira, o Mavericks jogará na mão curta para um segundo jogo consecutivo desde que ele tratou Dončić.

Joel Embiid voltou após uma ausência de 15 jogos. (Emilee Chinn/Getty Images)

Eles farão isso contra uma equipe do 76ers impulsionada pelo retorno de sua estrela com lesões muitas vezes. Devido a várias razões que incluem suspensão, gerenciamento de lesões e entorse de pés e inchaço do joelho que se reservou recentemente, a Embiid jogou em apenas 13 dos 48 jogos da Filadélfia nesta temporada. Nos jogos que jogou, Embiid teve uma média de 24,4 pontos, 7,9 rebotes, 3,8 assistências e um bloco por jogo.

Uma equipe do 76ers com o objetivo de competir no topo da Conferência Leste está em seu lugar de 19 a 29, bem para o 11º lugar na conferência que visa o jogo de terça-feira.

A Filadélfia continuará jogando na terça-feira sem o All-Star, All-Star George, que perderá seu quinto jogo consecutivo com uma lesão no tendão em seu Pinky esquerdo. A ausência será o 19 da temporada para George desde que chegou na troca da baixa temporada do Clippers.