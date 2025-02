Jogadores com a maioria das contribuições -alvo em uma temporada

Alaeddine Ajaraie quebrou o registro da maior quantidade de contribuições dos objetivos da ISL contra o Jamshedpur FC.

Jogar como frente ou atacante certamente não é fácil, pois esses jogadores precisam assumir as expectativas dos fãs e do time. A Super League India viu alguns desses jogadores ao longo dos anos que escreveram um capítulo de ouro na breve história da liga.

Esses jogadores não apenas fizeram recordes, mas também criaram memórias que ainda são apreciadas pelos apoiadores do futebol indiano. Aqui estão sete jogadores que tiveram a maioria das contribuições dos objetivos em uma temporada ISL até agora:

Greg Stewart – 21 contribuições objetivas

Greg Stewart foi fundamental para o quebra-cabeça do Jamshedpur FC na temporada de 2021-22, quando os mineiros vermelhos venceram o escudo. O escocês marcou 11 gols e deu 10 assistências a seus companheiros de equipe em sua temporada de estréia. Para acrescentar a isso, o STOWHERT também ganhou o Ball Gold por suas contribuições naquela temporada.

Roy Krishna – 21 contribuições objetivas

Como Valskis, a temporada 2019-20 também viu a estréia de Roy Krishna quando eles consertaram que ele se mudou para a Índia da equipe da A-League Wellington Phoenix. O atacante do Fork marcou 15 gols e deu 6 assistências, já que o clube de Calcutá foi coroado pela terceira vez.

Nerijus Valskis – 21 contribuições objetivas

A temporada 2019-20 foi especial para o Chennaiyin FC, pois eles escreveram um retorno do limite da eliminação, chegando à final do ISL. Nerijus Valskis se tornou a estrela dos gols do CFC quando ele conseguiu 15 gols e 6 assistências em sua temporada de estréia na Índia, vencendo a Isl Golden Boot.

Roy Krishna – 22 contribuições objetivas

A temporada de 2020-21 viu a estréia de Mohun Bagan no ISL enquanto se fundiu com o ATK, formando o Atk Mohun Bagan. Jogando sua segunda temporada de Isl, Roy Krishna roubou o centro das atenções na frente individual com 14 gols e 8 assistências, tornando -se a favorita dos fãs com seu novo clube.

Coromines Ferran – 23 contribuições objetivas

Na temporada ISL de 2018-19, Ferran Corominas mostrou mais uma vez que sua temporada de estréia não foi uma coincidência. Os espanhóis marcaram 16 gols e proporcionaram 7 assistências a seus colegas de equipe, ajudando o FC Goa a chegar à final do ISL. No entanto, os cabelos estavam desconsolados quando caíram mais uma vez no último obstáculo.

Coromines Ferran – 23 contribuições objetivas

Como Ajaraie, a temporada ISL de 2017-18 do FC Goa viu Ferran Corominas entrar em cena no futebol indiano. Em sua temporada de estréia, Coro marcou 18 gols e deu 5 assistências, estabelecendo um registro de contribuição de gols que mantinha a equipe do tempo por quase sete anos antes de ser quebrada por Ajaraie em 2025.

ALAEDDINE AJARAIE – 25 Contribuições objetivas

A temporada de 2024-25 da Super Liga da Índia tem sido histórica para Alaeddine Ajaraie. O marroquino já quebrou recordes o suficiente e atualmente tem a maioria das contribuições de objetivos na ISL com 20 gols e 5 assistências em 21 jogos da liga. A estrela do nordeste do United pode quebrar a marca das contribuições de 30 gols antes do ND da temporada?

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.