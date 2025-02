Jogadores da liga de rugby despejados do Hotel Las Vegas após uma luta inflável de bastão de beisebol

Morgan Smithies jogando pelo Wigan Warriors em 2023 – PA/Richard Sellers

Um ex Wigan Warriors A estrela da liga de rugby e seu companheiro de equipe do Canberra Raiders enfrentam uma ação disciplinar depois que o casal foi envolvido em uma estranha briga noturna em Las Vegas que envolvia um taco de beisebol inflável.

Morgan Smithies, que é de Halifax e passou quatro anos em Wigan, supostamente alcançou os golpes com Hudson Young depois que um dos jogadores saiu correndo do Hilton Hotel no mundo dos resorts após um erro com o sistema de registro.

A segurança no hotel despejou temporariamente o casal de hotéis em meio a medos de que um dos jogadores tivesse um taco de beisebol. Mais tarde, acabou sendo um objeto inflável.

Segundo relatos na Austrália, um dos jogadores não tinha um quarto designado depois de voltar de uma noite e pediu para compartilhar uma cama com seu companheiro de equipe. O aplicativo foi rejeitado, o que causou o desacordo e a pesquisa posterior.

Canberra planeja interpretar o New Zealand Warriors no domingo no Allegiant Stadium, em Las Vegas, e convocou uma conferência de imprensa para terça -feira, quando os dois jogadores serão forçados a explicar o que aconteceu.

“Conversei com jogadores que estão muito envergonhados”, disse Rick Stuart, técnico do Raiders. “O comportamento era inaceitável. O clube vai lidar com isso fortemente.

Os jogadores não devem ser suspensos no jogo de domingo, mas enfrentam uma sanção disciplinar. Rugby League Las Vegas é um evento anual projetado para mostrar o esporte a um público americano. A primeira edição do evento foi realizada no ano passado e envolveu apenas equipes da Liga Nacional de Rugby da Australásia.

Wigan Warriors e Warrington Wolves Da super liga, ele jogará este ano, bem como os Leonas da Inglaterra contra os Jillaroos da Austrália nas cinzas femininas.

