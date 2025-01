A Austrália foi eliminada da fase de grupos do Troféu dos Campeões da ICC 2017.

A Cricket Australia (CA) anunciou sua equipe preliminar de 15 jogadores para o próximo ICC Champions Trophy 2025, que acontecerá no Paquistão e em Dubai a partir de 19 de fevereiro. Os vencedores da Copa do Mundo de Críquete ICC de 2023 estão no Grupo B com Afeganistão e Inglaterra. e África do Sul.

A Austrália obteve grande sucesso recentemente em eventos da ICC, vencendo a Copa do Mundo 50-over, a Copa do Mundo T20 Masculina da ICC e o Campeonato Mundial de Testes (WTC) nos últimos cinco anos. No entanto, o Troféu dos Campeões ainda é um torneio da ICC em que eles não tiveram um desempenho tão bom.

A Austrália ganhou o Troféu dos Campeões pela última vez em 2009 sob o comando de Ricky Ponting. Em seguida, eles tiveram dificuldades na competição, enfrentando eliminações na fase de grupos nas edições de 2013 e 2017.

Neste artigo, daremos uma olhada nos jogadores de críquete australianos que fizeram parte do elenco do ICC Champions Trophy em 2017 e foram incluídos em 2025. No Champions Trophy de 2017, a Austrália perdeu uma partida e dois de seus jogos terminaram sem resultado. devido à chuva. Consequentemente, eles não conseguiram chegar às semifinais.

Jogadores de críquete australianos que fizeram parte da equipe do ICC Champions Trophy em 2017 e foram incluídos em 2025:

1.Steve Smith

Steve Smith foi o capitão da Austrália no Troféu dos Campeões de 2017. Smith marcou 86 corridas em três partidas, com uma média impressionante de 86.

A pontuação mais alta de Smith no torneio foi de 56 corridas, contra a Inglaterra. Sua capacidade de lidar com os efeitos será crucial para a Austrália este ano.

2. Cabeça de Travis

Travis Head, um dos batedores mais temidos do mundo atualmente, mostrou seu potencial durante o Troféu dos Campeões 2017. O canhoto atuou como batedor número 5 do torneio.

Embora Head tenha jogado todas as três partidas, ele teve a oportunidade de rebater uma vez. Head impulsionou a Austrália a um total desafiador ao registrar uma vitória invencível de 71 corridas contra a Inglaterra. Com David Warner agora aposentado, Head terá agora responsabilidades adicionais no topo do pedido.

3. Pat Cummins

O atual capitão australiano Pat Cummins teve uma campanha esquecível no Troféu dos Campeões em 2017. Jogando como terceiro marinheiro ao lado de Josh Hazlewood e Mitchell Starc, Cummins conseguiu apenas dois postigos em três jogos com uma média de 72.

O capitão australiano chega ao torneio deste ano com um problema no tornozelo. A equipe espera que a Cummins se recupere totalmente antes do início da competição.

Ele se recuperou de forma brilhante neste período, levando a Austrália ao título da Copa do Mundo de 2023. Ele também conseguiu dois hat-tricks na Copa do Mundo T20 do ano passado.

4. Mitchell Starc

O marcapasso esquerdo Mitchell Starc é o principal velocista da Austrália no críquete de bola branca há mais de uma década. O jogador de 34 anos tem sido um contribuidor importante para as campanhas australianas de conquista do título da ICC.

No Troféu dos Campeões da ICC de 2017, Starc conquistou cinco postigos em três partidas com uma média de 26 e uma taxa de economia de 4,83. Seus melhores resultados nessa competição foram 29/04, registrados contra Bangladesh.

5. Josh Hazlewood

Josh Hazlewood é um dos lançadores rápidos mais subestimados do mundo. Conhecido por sua precisão, o impacto de Hazlewood no críquete limitado muitas vezes passa despercebido.

Ele foi o principal tomador de postigos da Austrália no Troféu dos Campeões de 2017, conquistando nove postigos em três partidas com uma média de 15,77 e uma taxa de economia de 5,07. Seus melhores resultados de 6/52 foram contra a Nova Zelândia.

6. Glenn Maxwell

Glenn Maxwell é um dos maiores vencedores de partidas de críquete com bola branca do mundo. No entanto, Maxwell teve um torneio esquecível no Troféu dos Campeões de 2017, conseguindo apenas 31 corridas em três entradas com uma média de 20. Sua experiência nas condições asiáticas será crucial para a Austrália no próximo evento.

7. Marco Stoinis

Apesar de suas recentes dificuldades nos ODIs, Marcus Stoinis garantiu uma vaga na equipe do Troféu dos Campeões da Austrália. Stoinis fez parte da campanha da Austrália na Copa do Mundo ODI de 2023, mas foi retirado do XI durante o torneio.

Stoinis não disputou o Troféu dos Campeões 2017. Foi incluído como substituto do versátil Moisés Henriques.

8. Adam Zampa

Adam Zampa liderará o ataque giratório da Austrália no Troféu dos Campeões de 2025. O leg-spinner conquistou o maior número de postigos para a Austrália em ODIs desde 2020.

Zampa disputou duas partidas no Troféu dos Campeões de 2017, levando dois postigos com uma média de 32,50 e uma taxa de economia de 5,27.

