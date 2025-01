Jogadores de críquete indianos ganharão o prêmio de jogador de críquete masculino do ano da ICC

Um total de seis jogadores de críquete indianos ganharam o prêmio de Jogador de Críquete Masculino do Ano da ICC.

A Índia tem uma rica história no críquete de teste. A nação foi abençoada com alguns dos maiores jogadores para agraciar o jogo, de Sunil Gavaskar a Sachin Tendulkar, Rahul Dravid a Virat Kohli, Anil Kumble a Ravi Ashwin e Zaheer Khan a Jasprit Bumrah, entre outros. Os gigantes asiáticos também conquistaram a maça de teste ICC cinco vezes em sua história.

Nos últimos anos, a Índia também fez progressos significativos no jogo em campos verdes, o que melhorou muito o seu desempenho em testes no exterior.

Embora a equipe sempre esteja em primeiro lugar em qualquer esporte coletivo, os prêmios individuais geralmente servem como motivação para os jogadores se esforçarem.

Nesse sentido, vamos dar uma olhada na lista de jogadores de críquete indianos que ganharam o prêmio de Jogador de Críquete Masculino do Ano da ICC desde seu início em 2004.

1. Rahul Dravid – 2004

Rahul Dravid fez história ao se tornar o primeiro indiano a ganhar o prestigioso prêmio de Jogador de Críquete Masculino do Ano da ICC em 2004.

Dravid teve uma carreira memorável em 2004, marcando 946 corridas em 18 entradas, com uma média de 63. Sua contagem impressionante naquele ano incluiu dois séculos e quatro meios séculos.

A melhor rebatida de Dravid, com 270 corridas, veio contra o Paquistão, em Rawalpindi, naquele ano, ajudando a Índia a vencer a partida por uma entrada e 131 corridas. Notavelmente, Rahul Dravid foi o primeiro jogador de críquete a ganhar o prêmio de Jogador de Críquete Masculino do Ano da ICC quando este foi lançado em 2004.

2. Gautama Gambhir – 2009

O ex-abridor da Índia, Gautam Gambhir, ganhou o prêmio em 2009. Depois de fazer sua estreia no teste em 2004, Gambhir rapidamente se estabeleceu como um abridor confiável na equipe indiana.

Ele marcou 727 corridas em cinco partidas em 2009, com uma média impressionante de 90,87. Seu relato incluiu quatro séculos e meio século.

Sua pontuação mais alta de 167 corridas naquele ano foi contra a Nova Zelândia em uma disputa empatada em Wellington.

3. Virender Sehwag – 2010

O parceiro de abertura de Gambhir, Virender Sehwag, é o próximo na lista de vencedores do prêmio de Jogador de Críquete Masculino do Ano da ICC em 2010. Conhecido por sua extravagância, Sehwag marcou 1.422 testes em 14 partidas em 2010, com uma média de 61,82.

Sua contagem impressionante incluiu cinco séculos e oito meios séculos. Sua pontuação mais alta naquele ano foi de 173 corridas em 199 bolas, contra a Nova Zelândia, em Ahmedabad.

4. Ravichandran Ashwin – 2016

Um dos melhores fiandeiros da Índia, Ravichandran Ashwin, teve uma carreira notável em 2016 no teste de críquete. O jogador liderou o ataque da Índia com 72 postigos em 12 partidas com uma média de 23,90.

Além disso, ele também contribuiu com 612 corridas com o taco durante o ano, com uma média de 43,71, incluindo dois séculos e quatro meios séculos.

5. Virat Kohli – 2018

O grande Virat Kohli de hoje recebeu o prestigioso prêmio em 2018. Conhecido por seu espírito de luta, Kohli marcou 1.322 testes naquele ano, com uma média de 55,08.

Kohli foi o artilheiro da Índia na cansativa turnê de cinco partidas pela Inglaterra, fazendo 593 corridas em 10 entradas, incluindo dois séculos brilhantes. No entanto, infelizmente a Índia perdeu a série 1-4.

Sua pontuação mais alta naquele ano foi contra a África do Sul, no Centurion, onde fez 153 corridas nas primeiras entradas.

6. Jasprit Bumrah – 2024

Jasprit Bumrah juntou-se à lista ao ganhar o prêmio em 2024. Ele teve um ano memorável, no qual conquistou 71 postigos de teste em 13 partidas com uma média de apenas 14,92.

Bumrah desempenhou um papel fundamental em manter a Índia na busca pelo Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25, conquistando 32 postigos na série. Ele também atingiu a marca de 200 postigos no teste de críquete em 2024, com média inferior a 20!

(Todas as estatísticas são atuais em 27 de janeiro de 2025)

