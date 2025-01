Mais de 30 jogadores de críquete internacionais se aposentaram até 2024.

No ano de 2024, mais de duas dezenas de jogadores de críquete internacionais se aposentaram, completamente ou de um formato específico. Isso incluiu a lendária dupla indiana Rohit Sharma e Virat Kohli deixando o T20Is depois de ajudar o país a vencer a Copa do Mundo ICC T20 de 2024. No final do ano, outro lendário jogador indiano, Ravi Ashwin, disse adeus ao críquete internacional.

O veterano abridor David Warner e Shikhar Dhawan se aposentaram de todas as formas de críquete internacional. Entre os maiores nomes que deixaram o críquete internacional em 2024 estão James Anderson, Shakib Al Hasan e Tim Southee.

Em 2024, a dupla paquistanesa Mohammad Amir e Imad Wasim aposentou-se internacionalmente pela segunda vez em suas carreiras. Wriddhiman Saha e Matthew Wade eram dois guarda-postigos que decidiram pendurar as chuteiras no críquete de alto nível.

O ano de 2025 também começou de forma semelhante, com três jogadores de críquete internacionais encerrando oficialmente suas carreiras internacionais apenas nas primeiras semanas de janeiro. Falando nisso, vamos fazer uma lista de todos os jogadores de críquete internacionais que se aposentaram no ano de 2025.

Jogadores de críquete internacionais que se aposentaram em 2025:

1. Rishi Dhawan (bola branca)

O jogador versátil de boliche Rishi Dhawan foi o primeiro jogador de críquete a se aposentar oficialmente do críquete limitado indiano no ano de 2025. O jogador de 34 anos jogou três ODIs e um T20I pela Índia, todos em 2016, e conquistou apenas dois postigos. . O jogador de críquete de Himachal Pradesh jogou 134 partidas da Lista A e 135 partidas T20 de 2007 a janeiro de 2025. Rishi foi o capitão do Himachal em seu primeiro Troféu Vijay Hazare em 2021-22.

Ele jogou 39 partidas por dois times da Indian Premier League (IPL), Mumbai Indians e Punjab Kings, de 2013 a 2024. No IPL, Dhawan conquistou 25 postigos e marcou 210 corridas. Ele fez parte da equipe do MI que venceu o IPL 2013.

Ele continuará a jogar críquete de primeira classe.

2. Martin Guptill (todos os formatos)

O ex-abridor da Nova Zelândia, Martin Guptill, anunciou oficialmente sua aposentadoria do críquete internacional em 8 de janeiro de 2025.

Guptill fez sua estreia na Nova Zelândia em 2009 e disputou sua última partida internacional em outubro de 2022. Guptill jogou 198 ODIs, 122 T20Is e 47 testes. Ele terminou como o maior artilheiro do T20I da Nova Zelândia com 3.531 corridas e o terceiro maior artilheiro do ODI com 7.346 corridas. Ele alcançou 23 séculos internacionais.

Guptill detém o recorde de duplo século ODI masculino da Nova Zelândia, com 237 * contra as Índias Ocidentais nas quartas de final da Copa do Mundo de 2015.

3. Varun Aaron (todos os formatos)

O lançador rápido de Jharkhand, Varun Aaron, aposentou-se do críquete representativo em 10 de janeiro de 2025. O jogador de 35 anos participou de nove ODIs e nove testes para a Índia entre 2011 e 2015, acertando 29 postigos com uma média de 47,10.

Lesões prejudicaram significativamente a carreira de Aaron. Por volta de 2011, ele era o arremessador mais rápido do país, registrando velocidades superiores a 150 quilômetros por hora. Ele fez sua estreia nacional em 2008. Aaron jogou em 66 partidas de Primeira Classe (FC), 88 jogos da Lista A e 95 T20s para reivindicar mais de 400 postigos.

Aaron jogou em nove temporadas do IPL de 2011 a 2022 pelo Delhi Daredevils, Kings XI Punjab, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore e Gujarat Titans. Ele ganhou o título IPL 2022 com Gujarat Titans.

(Lista atualizada em 10 de janeiro de 2025)

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.