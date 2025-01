Jogadores do Tamil Nadu Kabaddi atacados em Punjab durante uma partida interuniversitária

O incidente teria ocorrido durante a partida entre Universidade Madre Teresa e Darbhanga.

Atletas mulheres de várias universidades em Tamil Nadu foram atacadas durante uma partida interuniversitária de Kabaddi em Punjab. Alegadamente, houve arbitragem injusta contra a equipe da Universidade Madre Teresa, que jogava contra a Universidade de Darbhanga na sexta-feira. Quando os jogadores apelaram da decisão, os árbitros supostamente pareciam estar envolvidos em uma altercação que se transformou em caos.

O Campeonato Interuniversitário Feminino de Kabaddi da Índia aconteceu na Universidade Guru Kashi em Punjab. Três equipes de Tamil Nadu, Universidade Madre Teresa, Universidade Periyar e Universidade Alagappa garantiram suas vagas para a competição. Na sexta-feira, a Universidade Madre Teresa enfrentou a Universidade Darbhanga e desde o início os jogadores do TN não ficaram satisfeitos com os árbitros.

Ashok, o técnico da Universidade Alagappa, alegou que houve várias ocasiões em que pontos de bônus e pontos de contato não foram concedidos aos jogadores do TN. Na fase final, quando outra decisão injusta levou a equipe do Darbhanga a assumir a liderança, os jogadores começaram a discutir com os árbitros. Relatos sugerem que os árbitros foram instigados e atacaram os jogadores representados por todo o contingente do TN.

Um grupo de estudantes atletas de Tamil Nadu competindo em um evento interuniversitário #kabaddi A competição em Punjab foi atacada durante uma partida. Vice-CM de Tamil Nadu e Ministro dos Esportes @Tanabilin garantiu que os alunos estão seguros agora.pic.twitter.com/mftjsm6t3p – Khel Kabaddi (@khelnowkabaddi) 24 de janeiro de 2025

Os vídeos que circularam nas redes sociais mostravam uma bagunça com cadeiras jogadas para todos os lados. Os jogadores sofreram ferimentos leves e foram retirados do local. Pandi, o treinador da Universidade Madre Teresa que estava sendo vítima, foi levado à delegacia para investigação.

Funcionários da Autoridade de Desenvolvimento Esportivo de Tamil Nadu (SDAT) conversaram com o coletor distrital para garantir a segurança dos jogadores. O ministro-chefe do Tamil Nadu informou que os jogadores viajarão para Delhi para passar a noite antes de voltar para casa.

