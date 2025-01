Jogadores dos playoffs de futebol universitário a serem observados, chave para Orange Bowl: Notre Dame x Penn State

O primeiro participante na disputa do título nacional será decidido na noite de quinta-feira em Miami, quando Notre Dame e Penn State se encontrarem. Aqui está o que você precisa saber antes da semifinal do College Football Playoff.

Data: 9 de janeiro | Horário: 19h30, horário do leste | Televisão: ESPN | Linha: Notre Dame -2,5 | Total: 45,5

Como essas equipes chegaram aqui?

Notre Dame conquistou sua maior vitória em décadas em 2 de janeiro, com uma vitória por 23 a 10 sobre a segunda posição da Geórgia no Sugar Bowl. Os irlandeses viraram o jogo totalmente a seu favor um minuto antes do intervalo, já que a Geórgia não conseguiu recuperar. Essa vitória veio depois que Notre Dame derrotou Indiana no primeiro jogo do College Football Playoff no campus, em 21 de dezembro.

Penn State venceu Boise State por 31-14 e poderia ter derrotado o Broncos por uma margem ainda maior com um desempenho melhor. Os Nittany Lions tiveram duas escolhas 6 no primeiro tempo do jogo da primeira rodada contra o SMU, em uma vitória fácil por 38-10 que terminou bem antes do intervalo.

Como os QBs se comparam

Riley Leonard continua a ser a arma de corrida que Notre Dame precisa para encerrar os jogos. Leonard não fez muito pelo ar contra a Geórgia; Ele completou apenas 15 dos 24 passes para 90 jardas e um touchdown. Mas ele correu 14 vezes para 80 jardas e ajudou a derrotar os Bulldogs no quarto período com uma corrida rápida. Seu total de corridas contra a Geórgia foi o mais alto desde que ele carregou 10 vezes para 83 jardas contra a Marinha em 26 de outubro. Durante a temporada, Leonard correu 149 vezes para 831 jardas e 15 TDs.

As estatísticas de Drew Allar não foram espetaculares no College Football Playoff, mas ele lançou três touchdowns contra o Broncos. Allar acertou 13 de 25 para 171 jardas contra Boise State, depois de acertar 13 de 22 para 127 jardas contra SMU. A porcentagem de acertos de Allar é superior a 67% na temporada, mas ele não completou mais de 60% de seus passes em nenhum dos três jogos desde o final da temporada regular.

Preocupações com lesões para ambas as equipes

Ambas as equipes têm craques lidando com lesões. O running back da Penn State, Abdul Carter, perdeu toda a segunda metade do Fiesta Bowl devido a uma aparente lesão no ombro esquerdo. Carter tem 22 tackles por derrota e 11 sacks nesta temporada. O técnico da Penn State, James Franklin, não deu uma atualização clara sobre o status de Carter. mas o júnior pareceu indicar isso em uma postagem nas redes sociais. que estaria em campo na noite de quinta-feira.

Notre Dame perdeu DE Rylie Moss devido a uma lesão na perna contra o Indiana e o atacante Howard Cross caiu no segundo tempo da vitória sobre a Geórgia. No entanto, Cross voltou a treinar no fim de semana e parece pronto para jogar.

O status de Jeremiyah Love pode ser uma preocupação maior. O running back interrompeu uma corrida de 98 jardas contra o Indiana, mas não jogou muito no resto do jogo e ficou claramente limitado no Sugar Bowl graças a uma lesão no joelho que está enfrentando.

Jogadores para assistir

Preço Notre Dame RB Jadarian: O estudante do segundo ano provavelmente se tornaria o principal running back de Notre Dame se Love não pudesse estar com força total na noite de quinta-feira. Como Love está mancando, Price teve pelo menos 10 corridas nos últimos quatro jogos pelos irlandeses. Ele teve mais de oito corridas apenas uma vez nos primeiros 10 jogos da temporada do Notre Dame.

No ano, Price teve apenas 110 corridas, mas correu para 720 jardas e sete touchdowns. Suas jardas por carregamento foram ainda mais atraentes no College Football Playoff, já que Leonard tem sido a maior ameaça do time fora da grande corrida de Love contra os Hoosiers. Em dois jogos CFP, Price fez 21 corridas para 69 jardas.

O running back da Penn State, Kaytron Allen, fará a diferença no Orange Bowl na quinta-feira? (Nick Tre. Smith/Getty Images)

O running back da Penn State, Kaytron Allen: Allen tem sido fantástico durante a pós-temporada. Ele correu 14 vezes para 124 jardas na derrota do Nittany Lions no jogo do título Big Ten para o Oregon e teve 11 corridas para 70 jardas e dois touchdowns contra o SMU.

No Fiesta Bowl, Allen correu 17 vezes para 134 jardas enquanto o Broncos lutava para enfrentá-lo. Ele também ultrapassou a marca de 1.000 jardas naquele jogo e teve 201 corridas para 1.026 jardas e oito touchdowns na temporada. Com Nick Singleton também saudável no backfield, Penn State tem um golpe de 1-2 no running back que pode rivalizar com TreVeyon Henderson e Quinshon Judkins do Ohio State.

Chave do jogo

Estamos fascinados em ver como Notre Dame planeja para Penn State TE Tyler Warren. Ele teve duas recepções para touchdown contra Boise State e é um pesadelo para quase qualquer adversário. Notre Dame designará o zagueiro Xavier Watts para acompanhá-lo a maior parte da noite ou eles farão um rodízio de defensores? Os zagueiros adversários tentaram 397 passes contra o Notre Dame nesta temporada. De acordo com dados da TruMedia, os quarterbacks têm apenas 120 de 253 para 1.358 jardas e sete touchdowns com 13 interceptações quando Notre Dame jogou na defesa.

Se Notre Dame encobre Warren, alguém de fora pode se candidatar à Penn State? Harrison Wallace III é o principal wide receiver da Penn State, mas tem menos da metade das recepções que Warren faz, com 46 recepções para 723 jardas e quatro touchdowns.