Jogo do campeonato nacional de 2025: onde assistir Ohio State vs. Notre Dame, canal de TV, horário de início

Ohio State e Notre Dame entrarão em campo na segunda-feira em Atlanta em 2025 futebol universitário Campeonato Nacional de Qualificação. O Fighting Irish (7 seed) e os Buckeyes (8 seed) são os últimos times em pé e estão na final após três rodadas de playoffs. Marcus Freeman ou Ryan Day conquistarão seu primeiro campeonato nacional como treinador.

Os Buckeyes perderam dois jogos da temporada regular e perderam o Big Ten Championship Game, mas lutaram para chegar ao jogo do título graças a uma sequência dominante nos playoffs. Ohio State superou o Texas por 28-14 no Cotton Bowl e venceu suas três partidas CFP por 59 pontos combinados.

Notre Dame estava atrás da Penn State por 10 pontos, mas surpreendeu os Nittany Lions com uma vitória por 27-24. Os Fighting Irish fizeram grandes jogadas no ataque, na defesa e em times especiais durante sua carreira. Os irlandeses e os Buckeyes se enfrentaram recentemente, e Day tem um recorde de 2 a 0 sobre Freeman. Ohio State venceu seis jogos consecutivos contra o Notre Dame, desde 1995.

A CBS Sports fornecerá cobertura ao vivo na noite de segunda-feira de Ohio State vs. Notre Dame no Campeonato Nacional do Playoff de Futebol Universitário. Siga aqui para atualizações de pontuação, análises e destaques do jogo.

Como assistir ao campeonato nacional de 2025

Jogo: Campeonato Nacional de Playoffs de Futebol Universitário de 2025

Data: segunda-feira, 20 de janeiro | Tempo: 19h30, horário do leste

Localização: Estádio Mercedes-Benz – Atlanta, Geórgia

TV: ESPN | Transmissão ao vivo: fuboTV (Experimente gratuitamente)

Estado de Ohio x Notre Dame: opções alternativas de visualização

Passe de campo com Pat McAfee Show – ESPN2, fuboTV (Experimente gratuitamente)

Centro de Comando – ESPNU, fuboTV (Experimente gratuitamente)

Skycast – ESPNEWS, fuboTV (Experimente gratuitamente)

All-22, rádio local, apresentações de bandas no intervalo e muito mais disponíveis no aplicativo ESPN

Histórias do estado de Ohio x Notre Dame

Estado de Ohio: Os Buckeyes entraram no ano com um dos elencos mais talentosos do futebol universitário. Durante uma temporada regular decepcionante, o Ohio State não correspondeu às expectativas. Uma quarta derrota consecutiva para Michigan eliminou os Buckeyes do jogo do título Big Ten e os deixou em oitavo lugar no CFP.

Mas desde que a PCP começou, os Buckeyes deram certo. Eles aniquilaram o Tennessee, nono colocado, e o Oregon, o melhor colocado, nas duas primeiras rodadas e sobreviveram ao Texas para chegar ao jogo do título. O wide receiver Jeremiah Smith teve 290 jardas e quatro touchdowns nos dois primeiros jogos, enquanto o lado defensivo Jack Sawyer teve 4,5 sacks em três jogos.

Se o estado de Ohio vencer, será um momento decisivo na carreira de Day, que tem enfrentado grandes críticas nos últimos anos por suas lutas contra Michigan. Seria apenas o terceiro título nacional desde 1970, talvez para a posição mais alta do esporte.

NOSSA SENHORA: Os irlandeses correram um grande risco ao promoverem o jovem coordenador defensivo Marcus Freeman a técnico principal, mas o ex-linebacker do estado de Ohio elevou o programa. Freeman tem 33-9 em três temporadas e estabeleceu um recorde escolar com sua 14ª vitória em 2024.

Notre Dame não ganhava um jogo importante de bowl desde o Cotton Bowl de 1993, perdendo 10 jogos consecutivos. O ex-técnico Brian Kelly estava 0-2 nos jogos do College Football Playoff. Este ano, Notre Dame se tornou o primeiro programa a vencer vários jogos de bowl na mesma temporada, depois de conquistar o Sugar Bowl e o Orange Bowl.

O sucesso do irlandês veio apesar das inúmeras lesões. O cornerback Benjamin Morrison, o defensive tackle Rylie Mills e o left tackle Anthonie Knapp foram afastados. A shorthanded Notre Dame ainda encontrou uma maneira de vencer Indiana, Georgia e Penn State e chegar à rodada final.

Freeman é o primeiro técnico negro e asiático a levar seu programa a um jogo pelo título nacional da FBS. Ele é o primeiro técnico da FBS de ascendência asiática em qualquer lugar que não seja o Havaí.