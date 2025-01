Jogo Kansas City Chiefs x Denver Broncos: como assistir, horário de início e muito mais

Bo Nix e o Denver Broncos recebem o Kansas City Chiefs neste domingo, aqui explicamos como assistir ao jogo. (Michael Allio/Icon Sportswire via Getty Images)

Os rivais do AFC West, Kansas City Chiefs e Denver Broncos, se enfrentarão em um jogo da semana 18 no Mile High Stadium no domingo para encerrar a temporada regular e determinar se os Broncos viverão para ver a pós-temporada. Os Broncos, junto com Miami Dolphins e Cincinnati Bengals, estão na briga pela vaga final nos playoffs, e tudo depende dos jogos deste final de semana. Denver não chega à pós-temporada desde 2015, e com os Chiefs, cuja vaga nos playoffs já está garantida, planejando dar descanso aos titulares Patrick Mahomes, Travis Kelce e Chris Jones esta semana, esta é sua melhor e última chance de chegar lá. . Aqui estão todas as informações que você precisa sobre o Chiefs vs. Broncos de hoje; Você também pode ficar atento às atualizações do dia do jogo ao vivo aqui.

Como assistir ao jogo Kansas City Chiefs x Denver Broncos:

Data: 5 de janeiro de 2024

Tempo: 16h25, horário do leste/13h25, horário do Pacífico

Jogo: Kansas City Chiefs x Denver Broncos

Canal de televisão: CBS

Transmissão: Paramount+, Fubo, DirecTV, NFL Sunday Ticket no YouTube e muito mais

Em qual canal está o Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos?

Os Chefes vs. Broncos irá ao ar neste domingo, 5 de janeiro, ao vivo às 16h25 ET na CBS.

Como assistir ao jogo Kansas City Chiefs x Denver Broncos:

Os Broncos vs. Chiefs também está disponível para transmissão na Paramount + por meio de seu canal NFL na CBS, que está incluído no plano Essential e no plano Paramount + com SHOWTIME. Você também pode assistir CBS em plataformas como Fubo TV, DirecTV e YouTube TV. Os espectadores fora do mercado poderão encontrar o jogo no NFL Sunday Ticket e no NFL+ no YouTube TV.

Cronograma completo para a semana 18 da temporada de 2024 da NFL:

Todo o horário do leste

Sábado, 4 de janeiro

Cleveland Browns x Baltimore Ravens: 16h30 (ESPN, ABC, ESPN +)

Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers: 20h (ESPN, ABC, ESPN +)

Domingo, 5 de janeiro

Carolina Panthers x Atlanta Falcons: 13h ET (CBS)

Washington Commanders x Dallas Cowboys: 13h ET (FOX)

Chicago Bears x Green Bay Packers: 13h ET (FOX)

Houston Texans x Tennessee Titans: 13h ET (CBS)

Jacksonville Jaguars x Indianapolis Colts: 13h ET (FOX)

Buffalo Bills x New England Patriots: 13h ET (CBS)

New York Giants x Philadelphia Eagles: 13h ET (CBS)

New Orleans Saints vs. Buccaneers de Tampa Bay: 13h (FOX)

Kansas City Chiefs x Denver Broncos: 16h25 (CBS)

Los Angeles Chargers x Las Vegas Raiders: 16h25 (CBS)

Seattle Seahawks x Los Angeles Rams: 16h25 (FOX)

Miami Dolphins x New York Jets: 16h25 (FOX)

São Francisco 49ers vs. Cardeais do Arizona: 16h25 (FOX)

Minnesota Vikings vs. Detroit Lions: 20h20 horário do leste dos EUA (NBC, Universo, Peacock)

Como assistir a todos os jogos da NFL nesta temporada:

Muitos jogos da NFL são transmitidos em canais locais, por isso, se você estiver no mercado para assistir a um jogo, pode ser tão simples quanto Ligando sua televisão (qualquer configurar uma antena de televisão digital). Uma assinatura de US$ 7 por mês da NFL+ lhe dará acesso à NFL Network, o que pode ser ótimo para assistir alguns jogos, mas a desvantagem da NFL + é que, quando se trata da temporada regular, são apenas jogos locais e no horário nobre (e apenas em dispositivos móveis ou tablets!). Nesse caso, aqui está o que recomendamos para assistir à NFL.

