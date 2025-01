Jogos da NBA Paris 2025: quem está jogando, como assisti-los e muito mais

O pivô do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, jogará sua primeira partida da NBA em seu país natal, a França, quando o San Antonio Spurs e o Indiana Pacers disputarem duas partidas internacionais esta semana. (Imagens de Scott Wachter-Imagn)

Os jogos da NBA desta semana em Paris não são os primeiros jogos da temporada regular realizados internacionalmente, mas marcam o retorno do francês Victor Wembanyama, que representará a NBA em seu país pela primeira vez quando o San Antonio Spurs enfrentar. o jogo. sobre o Indiana Pacers. As equipes jogarão duas vezes nesta semana, na quinta e no sábado. Ambos os jogos serão realizados na Accor Arena em Paris, que você pode reconhecer como uma das sedes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, onde sediou diversos eventos de ginástica e jogos de basquete pela medalha de ouro.

Descubra como assistir aos jogos da NBA Paris desta semana, incluindo em quais canais eles estarão, como transmiti-los e horários de início.

Como assistir aos jogos da NBA Paris 2025:

Datas: 23 e 25 de janeiro de 2025

Canais de televisão: ESPN, NBA TV e mercados locais

Transmissão: DirecTV, Fubo, Hulu com TV ao vivo, NBA League Pass e muito mais

Calendário da NBA Paris 2025:

Todo o horário do leste

Quinta-feira, 23 de janeiro

San Antonio Spurs x Indiana Pacers, 14h ET (NBA League Pass, NBA TV)

Sábado, 25 de janeiro

Indiana Pacers x San Antonio Spurs, 12h ET (ESPN)

Você também pode conferir a programação completa da temporada da NBA (com o canal em que cada jogo é transmitido) aqui.

Quais canais preciso para assistir aos jogos da NBA Paris ao vivo?

O jogo da NBA Paris entre Spurs e Pacers na quinta-feira, 23 de janeiro, irá ao ar na NBA TV, bem como nos mercados locais na FanDuel Sports Network – Indiana e KENS 5 na área de San Antonio. Os Pacers vs. Os Spurs no sábado, 25 de janeiro, irão ao ar na ESPN, assim como no KENS 5 e na FanDuel Sports Network – Indiana.

Como assistir aos jogos da NBA Paris ao vivo ou transmitir jogos da NBA Paris esta semana:

Você pode sintonizar ESPN e NBA TV usando plataformas como Fubo, DirecTV e Hulu com TV ao vivo. O jogo de quinta-feira também estará disponível com uma assinatura do NBA League Pass.

O pacote MySports da DIRECTV tem os canais que você precisa para assistir jogos de basquete ao vivo, incluindo ABC, ESPN, TNT, FOX Sports, NBA TV e mais de 40 redes esportivas regionais, tornando-o um dos lugares mais completos para assistir a NBA. Você também pode adicionar uma assinatura ao NBA League Pass para nunca perder um único jogo fora do mercado. Após uma avaliação gratuita, os pacotes começam em US$ 50 por mês durante os primeiros três meses. Experimente gratuitamente na DirecTV

Por US$ 90 por mês, o nível Elite da Fubo TV dá acesso à ESPN, ESPN2, ABC, CBS, CBS Sports Network, NBA TV, Ion e mais de 200 outros canais ao vivo. O serviço de streaming de TV ao vivo é uma das opções mais caras desta lista, mas ainda deixa você com uma grande economia em comparação com um pacote de cabo tradicional e lhe dará acesso a vários jogos da NBA e muito mais. Os assinantes do Fubo também recebem 1.000 horas de armazenamento DVR em nuvem. A plataforma oferece um período de teste gratuito, então experimente sem riscos por 7 dias. Experimente gratuitamente no Fubo

Todas as maneiras de assistir à temporada 2024-2025 da NBA: