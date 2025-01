Jogos de basquete masculino do leste de Michigan sob investigação por atividades de apostas suspeitas

YPSILANTI, MI – 18 DE DEZEMBRO: O logotipo do Eastern Michigan Eagles em um par de shorts durante um jogo de basquete universitário contra o Detroit Mercy Titans no George Gervin GameAbove Center em 18 de dezembro de 2022 em Ypsilanti, Michigan. (Foto de Mitchell Layton/Getty Images)

Um jogo de basquete universitário masculino entre o leste de Michigan e o centro de Michigan na terça-feira foi sinalizado por várias casas de apostas esportivas por atividades de apostas suspeitas. As empresas de integridade de apostas estão investigando apostas incomuns, ESPN relatado.

A atividade em questão é uma aposta suspeitamente alta na margem de pontos do primeiro tempo para o jogo UEM-CMU de terça-feira. Vários monitores de integridade de apostas em vários estados notaram que a aposta e o spread aumentaram significativamente e de forma atípica antes do jogo.

A diferença de pontos do CMU no primeiro tempo passou de 3,5 para 6,5 ​​uma hora antes do início do jogo. Central Michigan acertou uma cesta de 3 pontos faltando dois segundos para o fim do primeiro tempo para assumir a vantagem de 39-33. A UEM acabou perdendo o jogo por 82-63.

O monitor de apostas esportivas Integrity Compliance 360 ​​​​enviou um alerta aos clientes, incluindo casas de apostas esportivas, reguladores estaduais de jogos, ligas e conferências da NCAA, observando que a aposta (a “maior aposta até o momento” feita por seu apostador) na CMU cobre o spread no primeiro metade, de acordo com a ESPN. A investigação do monitor também descobriu duas apostas altas de contas em diferentes jurisdições no spread de pontos do primeiro semestre da CMU.

O alerta do IC360 também observou que o jogo de terça-feira foi o segundo convocado pelas apostas esportivas nesta temporada envolvendo o leste de Michigan. O outro jogo da EMU que foi sinalizado por atividades de apostas suspeitas foi o confronto dos Eagles contra o Wright State em 21 de dezembro.

Tal como a aposta CMU, a aposta Wright State foi feita contra a EMU. A vantagem do primeiro tempo para Wright State foi de 2,5 e os Raiders mantiveram uma vantagem de 38-27 no intervalo. A UEM finalmente venceu o jogo por 86-82.

“Tomamos conhecimento do assunto na quarta-feira”, disse Greg Steiner, diretor associado sênior de atletismo para assuntos externos da UEM, em comunicado à ESPN. e as notícias de Detroit na noite de sexta-feira. “Neste momento, não sabemos mais nada sobre o que pode ter precipitado a atividade suspeita. Estamos trabalhando com a Conferência Mid-American e forneceremos mais detalhes à medida que obtivermos informações adicionais”.

Apostas incomuns nas linhas do primeiro tempo têm sido monitoradas em jogos de basquete universitário desde a última temporada. Outra escola que teve vários jogos sinalizados por atividades suspeitas é a Temple, relata a ESPN. As linhas do primeiro tempo geralmente representam cerca de metade do total de linhas de um jogo.

Qualquer movimento maior que isso costuma chamar a atenção. Se a primeira metade da linha fechar mais alto, isso geralmente indica que algo está errado. A linha inteira para os jogos UEM-CMU foi de -8 e a linha do primeiro tempo fechou em -6,5.

O time masculino de basquete do Leste de Michigan não joga desde o jogo de 14 de janeiro contra o Central Michigan. O próximo jogo da EMU está marcado para sábado, contra o Bowling Green.