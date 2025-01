O final de segunda -feira do gelo nos Jogos Olímpicos de Inverno na Índia, em Khelo 2025, será uma repetição da partida do ano passado para uma medalha de ouro. No domingo, o exército indiano derrotou os anfitriões UT-Idakh 2: 1, e o ITBP derrotou Himachal Pradesh 3: 1 e jogou um começo de tirar o fôlego pelo título no NDS Stadium.

O penúltimo dia da primeira partida dos Jogos de Inverno de Khelo na Índia em 2025 trouxe resultados mistos para os anfitriões, Ladakhu, embora Maharashtra tenha ultrapassado Telagana e Karnataka na classificação da medalha. Com ouro, prata e bronze venceram no domingo por seus skatistas Maharashtra corridas em ranking com oito medalhas (2 Zlotys, 2 prata e 4 bronze).

Os skatistas de Ladakhu começaram o dia de maneira otimista no NDS Stadium. A uma distância de 1000 m de mulheres no curto prazo, Skarma Tsultim (2: 17,91 s) e Padma Angmo (2: 21.13 s) realizaram um duplo sucesso em Ladakh, e o terceiro foi Singh Singh, de Madhya Pradesh (2: 22.74 s). O primeiro ouro do Skarmy Kiwg foi o segundo ouro de Ladakh este ano.

Com um total de quatro medalhas (2 ouro e 2 prata) Ladakh ocupa o segundo lugar na classificação da medalha, juntamente com Tamil Nadu, que conquistou duas medalhas de ouro no domingo – no revezamento feminino e 500 m de homens.

Os skatistas de Maharashtra ganharam ouro no domingo (revezamento masculino), prata (revezamento feminino) e bronze (500 metros de homens). Karnatak não ganhou nenhuma medalha hoje, mas Tamil Nadu ganhou o ouro (Avixhit Vijay Viswanath) e a prata (Selvakumar Muthukumar) no lago Guupuksu, onde ocorreram 500 metros de homens.

Na sessão da tarde do exército, o primeiro time entrou nas finais da competição masculina de hóquei no gelo. Os defensores do título responderam um desafio difícil dos anfitriões de Ladakh e venceram o suspense 2: 1.

Na próxima sala completa do NDS Stadium, o exército Opgakh do Exército era extremamente feroz. Os humores costumavam chegar ao Zenith quando Ladakh teve um grande apoio em casa, mas jovens soldados do centro do regimento de escoteiros em Ladakh apoiaram sua equipe no identificador com um entusiasmo característico.

Para o deleite dos fãs do anfitrião, Ladakh abriu o resultado no 13º minuto do primeiro tempo após o gol de Stanzin Lotus. A equipe do Exército, que perdeu 3: 1 do ITBP em uma partida da liga no sábado, precisava de tempo para se acalmar e ficou diante de várias situações difíceis.

O segundo período não trouxe nenhum gol, mas no terceiro e no último período Ladakh deixou dois gols suaves em menos de um minuto, permitindo que o exército assuma o controle da partida. O Exército jogou melhor como equipe, porque os gols marcados por Sherapo Zangmo (32 minutos) e Tsewanga Chorola (33 minutos) foram o resultado de assistências rápidas na zona pontual.

Resultados do dia 4 (26 de janeiro)

Resultados de hóquei no gelo: As semifinais dos homens: o exército indiano derrotaram UT Ladakh 2: 1; O ITBP derrotou Himachal Pradesh 3: 1.

(Sistema da Liga das Rodas Femininas): O ITBP derrotou Himachal Pradesh por 10-0.

Patinação (todas as finais)

1000 MW Run a curta distância (mulheres):

1. Skarma Tsultim (Ladakh) 2: 17,91 seg

2. Padma Ango (Ladakh) 2: 21.13

3. Udreka Singh (MP) 2: 22,74 seg.

Relé (mulheres):

1

2. Maharashtra (3: 44.07)

3. Telangan (4: 00.90 s)

Relé (homens):

1

2. Telangan 3: 11,85 seg

3. Haryana 3: 37,02 seg.

500 m Run (homens):

1. Avshit Vijay Viswanath (TN) 51.00.45 seg

2. Selvakumar Muthukumar (TN) 00.54.03

3. Puthviraj Vinode (Maharashtra) 1: 01.80 seg.

