JOGOS NACIONAIS 2025 Cronograma, lugares, datas, esportes, tudo o que você precisa saber

Maharashtra está defendendo os campeões dos Jogos Nacionais.

Os 38 Jogos Nacionais estão por nós! Mas desta vez nos movemos para o norte, enquanto Uttarakhand está se preparando para o que se tornará seu maior show de esportes em sua história recente, pois é o apresentador dos Jogos Nacionais 2025. O estado da montanha será transformado de 28 de janeiro a 14 de fevereiro em um esporte movimentado O centro reúne mais de 10.000 atletas, treinadores e funcionários de todo o país.

A cerimônia de abertura dos Jogos Nacionais 2025 será realizada no estádio de críquete internacional de Rajiv Gandhi, em Dehradun, mas a ação começa antes. O triatlo será expulso por atletas em 26 de janeiro, seguido pelos concursos de basquete Kho Kho e Kho em 28 de janeiro.

Os amantes do boxe não devem perder esta oportunidade de testemunhar o medalhista olímpico de bronze Lovlina Burgohain no ringue no estádio interno do Shri Hari Singh Thapa Sports College em 31 de janeiro.

A edição apresenta 32 esportes principais, de eventos olímpicos regulares, como atletismo e natação para competições indianas únicas, como Kabaddi, e mapeadas contra a herança esportiva da era da Índia, haverá quatro esportes de demonstração Mallakhamb, Kalarippayattu, Rafting e Yogasana .

Quanto à história; Os Jogos Nacionais têm uma rica história de criação de lendas esportivas. Desde 1985, quando Nova Délhi organizou o evento, diferentes estados fizeram turnos liderando a tabela de medalhas. Os Serviços, uma equipe que representa as forças armadas da Índia, dominaram edições recentes com vitórias em 2007, 2011 e 2015. No entanto, Maharashtra quebrou essa sequência ao reivindicar o primeiro lugar nos jogos de 2023 em Goa.

Cronograma completo, lugares e datas dos Jogos Nacionais 2025

Esporte Evento Cidade Data de início Data final Triatlo Manakhand Tarantal, Golapar Haldwani 26 de janeiro de 2025 30 de janeiro de 2025 Depósito Chaukhamba Hall, Manakhand Khel Parisar, Golapar Haldwani 28 de janeiro de 2025 1 de fevereiro de 2025 Basquetebol Bhagirathi Hall, MPSC, Rajat Jayanti Khel Parisar Dehradun 28 de janeiro de 2025 3 de fevereiro de 2025 Esportes aquáticos Manakhand Tarantal, Golapar Haldwani 29 de janeiro de 2025 4 de fevereiro de 2025 futebol americano Igicos, Manakhand Khel Parisar, Golapar (M) | Haldwani Soccer Stadium (W) Haldwani 29 de janeiro de 2025 7 de fevereiro de 2025 Badminton Sala multiuso, campo de desfile Dehradun 29 de janeiro de 2025 4 de fevereiro de 2025 Rugby Ganga Athlets Ground, MPSC, Rajat Jayanti Khel Parisar Dehradun 29 de janeiro de 2025 1 de fevereiro de 2025 Wushu Kanchenjunga Hall, MPSC, Rajat Jayanti Khel Parisar Dehradun 29 de janeiro de 2025 1 de fevereiro de 2025 Kabaddi Yogasthahali Khel Parisar, Roshnabad Stadium Haridwar 29 de janeiro de 2025 2 de fevereiro de 2025 Kalaripayattu Hall Multi Fins, Police Line, Roshnabad Haridwar 29 de janeiro de 2025 30 de janeiro de 2025 JANGADA Kakadghat – Boom Mandir | Charan Mandir – Boom Mandir Tanakpur 29 de janeiro de 2025 31 de janeiro de 2025 Tiroteio Tishool Rang Rang, MPSC, Rajat Jayanti Khel Parisar | 46 Batalion, Pac Dehradun | Rudrapur 29 de janeiro de 2025 12 de fevereiro de 2025 Voleibol Shivalik Hall Rudrapur 29 de janeiro de 2025 2 de fevereiro de 2025 Abóbora Squash Court, Rajat Jayanti Khel Parisar Dehradun 30 de janeiro de 2025 3 de fevereiro de 2025 Levantamento de peso Monal Hall, MPSC, Rajat Jayanti Khel Parisar Dehradun 30 de janeiro de 2025 3 de fevereiro de 2025 Ciclismo Shivalik velodromo | Ashram Cristal Rudrapur | Sattar 30 de janeiro de 2025 11 de fevereiro de 2025 Boxe Shri Hari Singh Thapa Sports College Stadium Punchoragarh 31 de janeiro de 2025 7 de fevereiro de 2025 Yogasana Estádio Hemwati Nandan Bahuna Almora 31 de janeiro de 2025 4 de fevereiro de 2025 Tiro com arco RGICS Ground, Rajat Jayanti Khel Parisar Dehradun 1 de fevereiro de 2025 7 de fevereiro de 2025 Grama Hockey Practice Land, MPSC, Rajat Jayanti Khel Parisar Dehradun 1 de fevereiro de 2025 8 de fevereiro de 2025 Remo Complexo Esportivo aquático, bairro de Koti Tehri 3 de fevereiro de 2025 5 de fevereiro de 2025 Hóquei Estádio VK de hóquei, Roshnabad Stadium Haridwar 4 de fevereiro de 2025 13 de fevereiro de 2025 Taekwondo Milam Hall, Manakhand Khel Parisar, Golapar Haldwani 5 de fevereiro de 2025 8 de fevereiro de 2025 Tênis TENNIS CRUCT, CAMPO DE PARADE Dehradun 5 de fevereiro de 2025 11 de fevereiro de 2025 Handebol Shivalik Hall | Praia de areia, Shivpuri Rudrapur 7 de fevereiro de 2025 11 de fevereiro de 2025 Basquetebol Kanchenjunga Hall, MPSC, Rajat Jayanti Khel Parisar Dehradun 7 de fevereiro de 2025 13 de fevereiro de 2025 Atletismo Ganga Athlets Ground, MPSC, Rajat Jayanti Khel Parisar Dehradun 8 de fevereiro de 2025 12 de fevereiro de 2025 Academia Bhagirathi Hall, MPSC, Rajat Jayanti Khel Parisar Dehradun 8 de fevereiro de 2025 13 de fevereiro de 2025 Pentatlo moderno Tishool Rang, MPSC, Rajat Jayanti Khel Parisar Haldwani 8 de fevereiro de 2025 13 de fevereiro de 2025 Cercar Chaukhamba Hall, Manakhand Khel Parisar, Golapar Haldwani 9 de fevereiro de 2025 13 de fevereiro de 2025 Tênis de mesa Sala multiuso, campo de desfile Dehradun 9 de fevereiro de 2025 13 de fevereiro de 2025 Judo Monal Hall, MPSC, Rajat Jayanti Khel Parisar Dehradun 10 de fevereiro de 2025 13 de fevereiro de 2025 Luta Yogasthahali Khel Parisar, Roshnabad Stadium Haridwar 10 de fevereiro de 2025 13 de fevereiro de 2025 Paragüismo e caiaque Complexo Esportivo aquático, bairro de Koti Tehri 11 de fevereiro de 2025 13 de fevereiro de 2025 Malkhamb Van Chetna Stadium, Khatima Khatima 11 de fevereiro de 2025 13 de fevereiro de 2025

