Os fãs do Kentucky cumprimentaram o técnico do Arkansas John Calipari com principalmente vaias durante seu retorno à Rupp Arena na noite de sábado. Os fãs do Reino Unido também vaiaram os ex -jogadores do Wildcat em voz alta que se transferiram para jogar por Razorbs na primeira temporada de Calipari depois de deixar o Kentucky quando seus nomes foram anunciados em apresentações antes do jogo.

A entrada de Calipari marcou um momento histórico e surrealista, quando ele entrou no chão, que uma vez patrulha por 15 temporadas enquanto leva os Wildcats a um recorde de 410-123.

Apenas 10 meses atrás, o Calipari estava se preparando para o Soldier no Reino Unido, após uma derrota impressionante contra o No. 14 Oakland terminou uma temporada bem -sucedida do Kentucky na primeira rodada do torneio da NCAA. Diretor atlético dos Wildcats Mitch Barnhart até Anunciado publicamente Esse calipari retornaria.

Mas no meio da negatividade vocal dos fãs do Reino Unido sobre a direção do programa sob sua direção, Calipari manteve suas opções abertas.

Calipari tinha uma amizade pré-existente com o mega-booster John Tyson Arkansas e reunido com O diretor do Atlético de Arkansas, Hunter Yurachek, durante os últimos quatro. A notícia era conhecida no dia anterior ao jogo do campeonato nacional que Calipari, de fato, iria liderar os Razorbs.

No meio de sua transferência para um inimigo na conferência, Calipari esperava ser vaiado quando retornou a Kentucky como treinador de um time oposto

“Mas isso faz parte disso,” Ele disse esta semana. “Atire, Boo você. interessante.”

Calipari treinou no Reino Unido O título nacional de 2012 e uma aparição no jogo do título nacional de 2014. O primeiro fim de semana de Big Dance sob a direção de Calipari.