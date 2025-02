John Cena confirmou por três episódios internacionais da WWE Raw antes da WrestleMania 41

John Cena retorna à Europa em março

A maneira de o WrestleMania 41 se tornou ainda mais emocionante, já que a WWE confirmou novas aparições para John Cena como parte de sua grande turnê de aposentadoria. Com 2025 marcando o último ano da corrida no anel de jantar, o 16 Times World Champion está pronto para fazer várias paradas ao redor do mundo para se despedir dos fãs.

Embora John Cena não tenha sido visto na WWE desde o seu impressionante ganho quase vencedor no Royal Rumble 2025, novos detalhes surgiram sobre sua próxima programação. A WWE UK anunciou oficialmente que Cena aparecerá em três principais eventos RAW na Europa em março:

17 de março – Bruxelas, Bélgica

24 de março – Glasgow, Escócia

31 de março – Londres, Inglaterra

A WWE anunciou oficialmente as datas da televisão em que John Cena aparecerá durante a turnê européia no próximo mês: • Bruxelas, Bélgica – 17 de março • Glasgow, Escócia – 24 de março • Londres, Inglaterra – 31 de março #Wown pic.twitter.com/cdho2onhtn – KN Wrestling (@knwrestling) 17 de fevereiro de 2025

O anúncio foi feito através da conta do WWE UK Twitter, acompanhada por um gráfico promocional promocional de que a presença de John Cena a caminho da WrestleMania. Com o WrestleMania 41 ao virar da esquina, esses shows certamente serão eletrizantes, já que a superestrela lendária deixa sua marca em um chão internacional pela última vez.

A última aparição do jantar na WWE veio no episódio de 6 de janeiro de Raw, onde ele preparou o palco para sua carreira de despedida. Em Royal Rumble 2025, ele competiu na batalha de 30 homens reais, o que o fez nos dois últimos antes de ser eliminado pelo uso de Jey.

John Cena competirá dentro da partida da Câmara de Eliminação em 1º de março

O desgosto não terminou aí, já que suas esperanças do título mundial da WrestleMania estão agora em jogo na próxima partida da câmara de eliminação em 1º de março. Esta partida servirá como a oportunidade final para garantir uma oportunidade para o título na WrestleMania 41, que acontece em 19 e 20 de abril.

Com altas emoções e incerteza sobre seu último momento da WrestleMania, todos os olhos estarão no jantar enquanto entram na câmera e continuam sua viagem de despedida. Uma coisa é segura: o universo da WWE não vai querer perder um segundo.

