John Cena é campeão do Grand Slam da WWE?

Amplamente considerado um dos maiores lutadores profissionais de todos os tempos, John Cena tornou-se conhecido tanto dentro do ringue como, mais recentemente, em Hollywood, onde consolidou ainda mais o seu estatuto de estrela global.

O vocalista do Cenation, desde a transição para Hollywood, apareceu em papéis de meio período na promoção baseada em Stamford. No entanto, durante o PLE Money in the Bank do ano passado, ele anunciou sua aposentadoria do wrestling profissional no final de 2025.

Cena iniciou sua turnê de despedida no histórico episódio de estreia do Monday Night Raw na Netflix, que saiu do Intuit Dome em Inglewood em 6 de janeiro. O líder do Cenation lutará em tempo integral este ano e pendurará as chuteiras no final do ano.

Durante sua aparição no show de estreia do Raw, Cena também anunciou sua entrada no Royal Rumble 2025. Esta será sua nona participação no Rumble, ele já participou de oito lutas do Rumble, sua primeira aparição no Rumble foi em 2003, que foi realizada lugar no Fleet Center em Boston, Massachusetts. Cena venceu o Rumble duas vezes, a primeira vitória foi em 2008 e a segunda em 2013.

John Cena é 16 vezes campeão mundial da WWE

A lista de elogios que John Cena acumulou ao longo de sua carreira de décadas inclui 16 títulos mundiais da WWE. Ele está atualmente empatado com a lenda da WWE Ric Flair, já que também é 16 vezes campeão mundial da WWE.

O Cenation Leader entra no 2025 Rumble na esperança de vencer a partida pela disputa pelo título contra o campeão. Cena pretende desempatar com Ric Flair e se tornar o 17 vezes campeão mundial da WWE.

Além disso, Cena também conquistou o Campeonato dos Estados Unidos cinco vezes em sua carreira na WWE. Além disso, ele é duas vezes campeão de duplas da WWE e campeão mundial de duplas da WWE, cada um com parceiros diferentes.

Porém, ao revisar a lista de títulos que conquistou, há um campeonato que sempre escapou ao Líder Cenation: o título Intercontinental. Para se tornar Campeão do WWE Grand Slam, uma estrela deve conquistar o Campeonato da WWE ou o Campeonato Universal, o Campeonato Intercontinental, o Campeonato dos Estados Unidos e os títulos de tag team.

Embora Cena tenha conquistado os títulos mundiais, norte-americanos e de duplas, ele ainda não garantiu o campeonato intercontinental. Ainda há alguma esperança para o 16 vezes campeão mundial da WWE, já que em sua turnê de despedida ele poderá tentar conquistar o título do IC para se tornar campeão do Grand Slam.

O líder Cenation está atualmente focado em desempatar com Ric Flair e pode voltar suas atenções para o título do IC se tiver sucesso em sua busca pelo 17º título mundial.

Você acha que John Cena conseguirá desempatar com Ric Flair e se tornar campeão do Grand Slam? Deixe-nos saber seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

