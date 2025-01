John Cena fala sobre sua possível luta final na WWE

O 16 vezes campeão mundial da WWE se aposentará no final de 2025

O 16 vezes campeão mundial da WWE, John Cena, recentemente retornou no show de estreia do Monday Night Raw na Netflix para iniciar sua turnê de despedida. Durante sua aparição, ele também anunciou sua entrada no Royal Rumble PLE 2025.

Cena lutará em tempo integral este ano e participará da última WrestleMania de sua carreira na WWE. O 16 vezes campeão mundial da WWE pendurará as botas de luta livre no final do ano.

Em uma conversa recente com ColisorCena abriu o potencial para a partida final na promoção de Stamford e seus desejos para a partida final. O ex-campeão mundial também revelou se a reserva final da partida estava sob seu controle.

“Acho que o que for melhor para o público e para o negócio deve acontecer na minha última partida, seja lá o que for. Isso está fora do meu controle. Sempre foi. “Não sou dono da empresa, por isso não dirijo o navio nessa direção e nunca usei qualquer tipo de influência para fazer isso”, afirmou Cena.

O 16 vezes campeão mundial revelou que nunca usou a sua influência para ‘dirigir o navio’ na WWE e quer o que é melhor para os fãs e para os negócios.

John Cena fala sobre sua incrível porcentagem de vitórias na WWE

Durante a conversa, o ex-campeão mundial também falou sobre sua alta porcentagem de vitórias. Cena revelou que manter as perdas baixas durante os anos de pico foi uma estratégia deliberada.

“Um dos maiores obstáculos no meio da minha carreira foi que, alerta de spoiler, John vence. O que as pessoas não entendem é, acho que agora, talvez, quando começarmos a refletir aqui sobre essa última série de coisas como, ‘Ei, cara, estou nisso há muito tempo’”, revelou Cena.

O ex-campeão mundial também explicou como a raridade de suas derrotas tornou tudo mais chocante quando elas ocorreram.

“A forma como você faz com que essas derrotas tenham impacto é que às vezes você tem que vencer e outras vezes você tem que ganhar muito. Sempre que você pode transmitir energia para alguém, esse é o ciclo de vida do negócio. “Você chega ao desconhecido e esperançosamente gira o volante, cria toda essa energia na saída, paga por isso e passa”, explicou o ex-campeão mundial.

John Cena participará do Royal Rumble 2025 em Indianápolis em sua busca para desempatar com Ric Flair e se tornar o 17 vezes campeão mundial da WWE.

