John Harbaugh parla delle recenti critiche mosse a Mark Andrews

I Baltimore Ravens hanno vissuto un altro finale di stagione straziante.

Questa volta è successo a Mark Andrews, che ha lasciato cadere un passaggio spalancato in end zone per una conversione da due punti che sarebbe stata la parità.

Naturalmente, da allora Andrews ha avuto un grosso bersaglio sulle spalle, e per questo ha ricevuto molte critiche e persino prese in giro.

Ecco perché l’allenatore dei Ravens John Harbaugh è venuto in sua difesa e ha respinto tutti i dubbiosi (tramite Jeff Zrebiec):

“Mark Andrews è uno dei migliori calciatori, uno dei calciatori più impegnati. A nessuno importa più di Mark Andrews del successo di questa squadra di calcio”, ha detto.

John Harbaugh ha detto di aver parlato con Mark Andrews. “Mark Andrews è uno dei migliori giocatori di football, uno dei giocatori più impegnati. A nessuno importa più del successo di questa squadra di calcio di Mark Andrews.” — Jeff Zrebiec (@jeffzrebiec) 22 gennaio 2025

Andrews è ormai da anni uno dei migliori tight end del gioco.

È sempre stato il ragazzo di riferimento e la coperta di sicurezza di Lamar Jackson, ed è persino diventato il leader di tutti i tempi del franchise nei ricevimenti da touchdown.

Sì, ha commesso due errori costosi nella partita più importante della stagione, uno dei quali potrebbe perseguitarlo per il resto della sua vita.

Ma è semplicemente un giocatore troppo bravo e troppo importante perché questa squadra riceva questo tipo di trattamento.

Se non altro, anche Jackson non dovrebbe mollare.

Ha avuto due palle perse da grattacapo nel gioco.

Non aveva avuto due palle perse in una singola partita in questa stagione, e l’ultima volta che è successo è stato nella partita del campionato AFC contro… Kansas City Chiefs la scorsa stagione.

A differenza di Jackson, Andrews era sempre stato all’altezza dell’occasione in cui la sua squadra aveva più bisogno di lui, e avrebbe dovuto ottenere un passaggio per questo.

I Ravens avranno una lunga offseason per riorganizzarsi e recuperare.

Speriamo che Andrews sia in grado di rimettersi in piedi e non permettere che questo costoso errore gli arrivi alla testa.

