John Lynch manda un messaggio chiaro sul futuro di Brock Purdy con i 49ers

I San Francisco 49ers stanno attraversando una offseason impegnativa dopo una stagione deludente per 6-11, in netto contrasto con la corsa al campionato NFC dello scorso anno.

Tra le loro decisioni urgenti c’è la situazione contrattuale di Brock Purdy.

Il loro quarterback, che ha giocato in modo costante con un contratto da rookie per tre anni, è ora idoneo al suo ultimo anno.

Anche se il giorno della paga sembra atteso da tempo, le difficoltà dei 49ers nel 2024 sollevano dubbi sulla possibilità che si impegneranno a spendere il massimo per il loro segnale.

Tuttavia, il direttore generale John Lynch non sta girando intorno al futuro di Purdy con il franchise.

Mercoledì, parlando in una conferenza stampa insieme all’allenatore Kyle Shanahan, Lynch ha abbracciato apertamente l’idea di garantire Purdy a lungo termine in questa offseason.

“Quello che sappiamo di Brock è che è il nostro uomo,” disse Lynch con fermezza. “Ci interessa che Brock resti qui per molto, molto tempo. Ha fatto tantissimo per la nostra organizzazione. Ha vinto grandi partite.”

Il GM dei 49ers John Lynch sul QB Brock Purdy e sul suo prossimo contratto: “Quello che sappiamo di Brock è che è la nostra persona. Abbiamo interesse che resti in giro per molto, molto tempo.” Purdy è ora ufficialmente idoneo all’estensione. pic.twitter.com/kqzV6tzURF — Ari Meirov (@MySportsUpdate) 8 gennaio 2025

Lynch ha riconosciuto le difficoltà dell’organizzazione fino al 2024, ma ha sottolineato la presenza costante di Purdy durante la stagione turbolenta.

Nonostante le incoerenze e le battute d’arresto della squadra, Purdy è rimasto costante e ha mostrato le sue capacità di leadership e resilienza.

Il sostegno di Lynch lo ha chiarito: Purdy è fondamentale per i loro piani futuri e si impegnano a costruire attorno a lui.

Guardando i numeri, la stagione 2024 di Purdy ha mostrato una certa regressione, registrando 3.864 yard di passaggio, 20 touchdown e completando il 65,9% dei suoi passaggi.

Questi numeri segnano un passo indietro rispetto alla sua straordinaria stagione del 2023, in cui è stato in testa alla classifica in categorie cruciali come la percentuale di touchdown e le yard per carry. tentativo di passaggio.

Tuttavia, nonostante le difficoltà complessive dei San Francisco 49ers quest’anno, il front office non sembra turbato dal calo statistico di Purdy.

