John Stones: l’ultimo crollo della città dell’ultimo uomo lascia “rabbia e frustrazione”

John Stones Ha ammesso che dopo il Manchester City ha ammesso di aver sentito “rabbia e frustrazione” due gol in ritardo per perdere 3-2 con il Real Madrid martedì.

Il risultato è lasciato in città per salire per avanzare dai playoff della Champions League di fronte al secondo piede di Madrid la prossima settimana.

La squadra di Pep Guardiola ha guidato 2-1 quattro minuti dal tempo dell’ex giovane Brahim e Inghilterra un centrocampista Jude Bellingham.

“Eravamo in gioco così tardi e poi è successo due situazioni e lo ammettiamo”, ha detto Stones Amazon Prime.

“È frustrante come difensore per andarsene con questo risultato. È una sensazione di rabbia e frustrazione.

John Stones non ha potuto impedire a Jude Bellingham di segnare martedì il defunto vincitore in Etihad. Carl Recine/Getty Pictures

“Dobbiamo vedere meglio i giochi. Il manager ha detto che dobbiamo assumerci la responsabilità di ciò che facciamo in campo, penso che lo stiamo facendo. Dobbiamo scendere quando questi brutti momenti diventano

Questa non è la prima volta che la città paga il prezzo per il crollo tardivo. Solo nella Champions League, hanno gettato la leadership contro Sports CP, Feyenoord, Paris Saint-Germain e ora contro Madrid.

“Dopo il 2-1 è successo, quello che è successo molte volte in questa stagione”, ha detto Guardiola in una conferenza stampa.

“Contro Feyenoord, Sporting, Brentford, (Manchester) United. Finalmente lo regaliamo. Questo è così difficile a questo livello. Non è la prima volta, è successo molte volte e quindi è difficile.

“Ne stiamo parlando, ma è difficile. È successo molte volte.”

La città dovrà vincere a Bernabe la prossima settimana per ricevere ogni possibilità per raggiungere i 16.

Editori birichini 2 correlati

Madrid ha bisogno di un sorteggio casalingo solo per i progressi e le pietre hanno ammesso che era “difficile” rimanere positivi “dopo che si è avvicinato così vicino a Madrid in avanti nella cravatta.

“Abbiamo avuto una grande opportunità di andare a Bernabe con un vantaggio di 2-1”, ha detto Stones. “Non è fatto. Dobbiamo rimanere positivi, il che ora è difficile.”

Come dice il manager, dobbiamo guardarci e assumerci la responsabilità. “Può essere evitato come undici in campo. Dobbiamo fare di meglio, è così semplice. Dobbiamo mantenere una mentalità positiva e cercare di risolverla.”