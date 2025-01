Johni Broome, de Auburn, está afastado por tempo indeterminado com torção no tornozelo, mas não precisará de cirurgia

O atacante do Auburn, Johni Broome, é o candidato a jogador nacional do ano e leva os Tigers a um recorde de 15-1. (Foto AP/Butch Dill)

O número 2 de Auburn ficará sem o atacante Johni Broome indefinidamente, depois de sofrer uma torção no tornozelo durante a vitória de sábado sobre a Carolina do Sul. O veterano de 1,80 metro não precisará de cirurgia para reparar a lesão, mas o prazo para seu retorno é incerto.

Broome é um dos principais candidatos a jogador nacional do ano, com média de 17,9 pontos e liderando a SEC com 10,7 rebotes e 2,7 bloqueios por jogo para os Tigres (15-1).

Johni Broome está no chão segurando o tornozelo esquerdo. Parece que ele caiu desajeitadamente no pé de um jogador da Carolina do Sul. A equipe de treinamento de Auburn ajuda Broome a sair da quadra e entrar no vestiário. pic.twitter.com/xkz76h5X0v -Vince Wolfram (@vincewolfram15) 11 de janeiro de 2025

Ele sofreu a lesão no início do segundo tempo, torcendo o tornozelo ao cair no pé do companheiro de equipe Chaney Johnson enquanto saltava para o rebote. Broome foi para o vestiário e acabou voltando para o banco de Auburn, mas não voltou ao jogo. Ele terminou com seis pontos e três rebotes.

Após o jogo, o técnico do Auburn, Bruce Pearl, disse aos repórteres que Broome sofreu uma “grande entorse” e passaria por um exame de ressonância magnética quando a equipe voltasse para casa.

Na temporada passada, Broome recebeu honras de terceiro time All-American e primeiro time All-SEC. Ele também foi nomeado MVP do Torneio SEC depois de acumular 47 pontos, 24 rebotes e seis bloqueios em vitórias sobre Carolina do Sul, Estado de Mississippi e Flórida.

Broome apresentou algumas de suas melhores atuações nesta temporada nos jogos mais difíceis de Auburn, com destaque para 23 pontos, 19 rebotes e três bloqueios na vitória por 85-72 sobre a Carolina do Norte no Maui Invitational. Ele marcou 21 pontos, 16 rebotes e quatro bloqueios contra o Memphis para vencer o campeonato do torneio. No Duke, Broome marcou 20 pontos e 12 rebotes na única derrota dos Tigers na temporada.

O próximo passo para Auburn é um confronto em casa com o estado do Mississippi na terça-feira. Depois disso, os Tigers visitam a Geórgia (14-2) antes de receber o número 1 do Tennessee (15-1) em uma partida no horário nobre em 25 de janeiro.