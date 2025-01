Jon Gruden rivela la sua scelta per l’MVP della NFL

La corsa all’MVP della NFL non è sempre una battaglia serrata, e quest’anno potrebbe non essere diverso, dato che il quarterback dei Buffalo Bills Josh Allen sembra destinato a portare a casa il premio, anche se il due volte vincitore Lamar Jackson potrebbe ancora essere nel mix visto come appariscente, i suoi numeri sono arrivati ​​troppo tardi per i Baltimore Ravens.

L’ex allenatore della NFL Jon Gruden ha detto che pensa che qualcun altro dovrebbe essere l’MVP, e la sua scelta è certamente insolita.

“Per me, c’è un chiaro MVP. … Mio marito, Joe Burrow dei Cincinnati Bengals”, ha detto Gruden.

"Per me, c'è un chiaro MVP. … Mio marito, Joe Burrow dei Cincinnati Bengals", ha detto Gruden.

Gruden sostiene il caso citando la prestazione statistica di Burrow e il fatto che ha superato gli infortuni alla sua linea offensiva giocando anche senza un top receiver e facendo irruzione con un nuovo running back.

L’unica cosa che probabilmente impedisce a Burrow di essere la scelta più ovvia per MVP è il record dei Bengals.

Con un punteggio di 8-8, sono fuori e guardano ai playoff dell’AFC e hanno bisogno di aiuto nella settimana 18 per raggiungere la postseason.

La difesa dei Bengals è stata una responsabilità tutto l’anno ed è la ragione principale per cui la squadra non è già sicura per i playoff, e potrebbe anche essere la ragione per cui Burrow non vince l’MVP.

I conti sono 13-3 e l’AFC no. 2, ma se Burrow riesce a sconfiggere i Pittsburgh Steelers e potenzialmente a conquistare un posto nei playoff, i suoi numeri potrebbero essere troppo difficili da ignorare.

