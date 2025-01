Jonas Eidevall: Lasciare l’Arsenal è stato il modo ‘più veloce’ per aiutare

L’ex allenatore dell’Arsenal Jonas Eidevall ha detto di ritenere che “il modo più semplice e veloce per aiutare il club a riprendersi da un inizio di stagione lento è stato quello di dimettersi, poiché credeva che il rapporto con i tifosi fosse diventato inconciliabile e stesse influenzando la squadra in futuro”. pece.”

Lo svedese si è dimesso a ottobre dopo le sconfitte contro Chelsea e Bayern Monaco. Martedì è stato nominato capo allenatore della San Diego Wave della National Women’s Soccer League (NWSL).

Consigli dell’editore 2 Correlati

“Personalmente ho deciso prima della partita con il Chelsea che sarebbe stata la decisione migliore per me andarmene”, ha detto Eidevall a Sky Sports. “Quello che ho visto era una squadra a cui mancavano piccoli dettagli, ma in quel momento ho visto che il mio rapporto con i tifosi era come una nuvola sospesa.

L’Arsenal ha perso 5-2 contro il Bayern Monaco in Champions League pochi giorni prima di venire meno contro il Chelsea. Dopo aver perso contro il Chelsea, l’Arsenal ha vinto solo una delle prime quattro partite della Women’s Super League (WSL).

“Avevamo bisogno di trovare un modo rapido per eliminare questa nuvola. È stata una decisione incredibilmente difficile per me perché c’è una parte di te che vuole essere un combattente e dimostrare che i dubbiosi si sbagliavano: questo è quello che ho fatto.” tutta la mia carriera”, ha detto.

“Ma devi fare un passo indietro e capire cosa riguarda te e la squadra: di cosa hanno bisogno i giocatori in questo momento? Pensavo che il modo più semplice e veloce per aiutare i giocatori a giocare fosse rimuovere quella nuvola ed è per questo che mi sono allontanato. da.”

Jonas Eidevall si è dimesso da allenatore dell’Arsenal a ottobre. Alex Burstow/Arsenal FC tramite Getty Images

Fonti in precedenza avevano detto a ESPN che Eidevall aveva perso lo spogliatoio dopo le sconfitte, spingendo la sua decisione di dimettersi.

Altre fonti hanno rivelato che anche Eidevall sentiva che il crollo con i fan era andato troppo oltre. Alcuni tifosi hanno scritto “Jonas Out” a grandi lettere bianche sul muro di fronte all’Emirates Stadium giorni prima che venissero annunciate le sue dimissioni.

“Era evidente che avevo perso molto del mio rapporto con i tifosi quando abbiamo deciso di non rinnovare il contratto di (Vivianne) Miedema”, ha aggiunto Eidevall. “Tutto sommato è stata una decisione che mi ha pesato molto, ma a volte è così la vita”.