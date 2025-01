Jones contro Pereira? Nunes andrà in pensione? 12 combattimenti di MMA per il 2025

Il nuovo anno è alle porte. È tempo di ottimismo e speranza, giusto?

Credo in entrambi, ma sfortunatamente le arti marziali miste non mi danno quello che voglio. Soprattutto le mie scelte migliori.

Nella mia storia annuale su ESPN sugli incontri che voglio vedere l’anno prossimo, ho chiesto di Francis Ngannou vs. Jon Jones. Nessuna fortuna. Ho anche chiesto di Ngannou vs. Jones nel 2023. No. L’anno scorso ho cambiato idea e ho scelto Jones vs. Tom Aspinall. Nemmeno.

Percepisci uno schema? Voglio davvero che Jones combatta contro i migliori pesi massimi del pianeta, così posso vedere se Jones È il miglior peso massimo del pianeta. Avrò imparato la lezione entro il 2025? Ovviamente no. Ecco una dozzina di partite che voglio vedere quest’anno, tra cui (sigh) Jones vs. Aspinall.

1. Jon Jones contro Tom Aspinall, campionato dei pesi massimi UFC

giocare 1:58 Jon Jones domina Stipe Miocic prima di vincere per TKO Jon Jones domina un combattimento unilaterale contro l’ex due volte campione Stipe Miocic nell’evento principale di UFC 309.

Immagino che mi iscriverò per un altro anno di delusioni dei pesi massimi di Jon Jones. Spero che ogni ragione fornita da Jones per non voler combattere Aspinall fosse un modo mascherato per dire all’UFC: “Pagami”. A questo punto della sua carriera, la prerogativa di Jones è quella di perseguire il massimo profitto con il minor rischio. Floyd Mayweather Jr. lo ha fatto per anni ed è uscito dalla boxe piuttosto ricco e con la salute intatta. È così che vinci il gioco di combattimento. Spetta all’UFC offrire a Jones così tanti soldi che non può permettersi NO combattere Aspinall. Questa lotta deve avvenire, non solo per Jones, l’UFC o anche Aspinall, ma per lo sport. È così grande. Essendo una persona che ama le MMA, sarei un po’ schiacciato se ciò non accadesse. Un combattimento come questo è il motivo per cui guardiamo le MMA.

2. Jones/Aspinall vs. Alex Pereira, campionato dei pesi massimi UFC

giocare 2:05 Alex Pereira festeggia dopo una schiacciante vittoria per KO tecnico a UFC 307 Alex Pereira mette fine a Khalil Rountree Jr. nell’evento principale di UFC 307 e i suoi fan festeggiano sugli spalti.

Pereira è la TV da vedere numero uno al mondo. È l’uomo più interessante nelle MMA. Penso che sarebbe in svantaggio competitivo contro Jones o Aspinall, due pesi massimi atletici con prese di alto livello. Ma proprio per questo è passato ai pesi massimi: per la sfida. Se l’UFC ammonisse Jones vs. Aspinall e Pereira otterrebbero quindi il vincitore, chiameremmo il 2025 un anno eccezionale, qualunque cosa accada.

3. Dricus Du Plessis vs. Khamzat Chimaev, campionato dei pesi medi UFC

giocare 1:01 Dricus Du Plessis resta il campione dei pesi medi con una sottomissione clamorosa Dricus Du Plessis sottomette Israel Adesanya con uno strangolamento a schiena nuda per mantenere il campione dei pesi medi UFC.

Eravate tutti pronti a cancellare il futuro di Chimaev in ottobre, vero? Lo eravamo tutti. Non è stato in grado di mantenersi in salute e non è sembrato così dominante nelle sue ultime vittorie. In più c’era la sua storia di perdita di peso. Lo sport era più negativo che mai per il suo futuro, quindi ha presentato Robert Whittaker, l’ex campione, entro tre minuti. Se Du Plessis riuscirà a tenere testa a Sean Strickland a febbraio, Chimaev dovrà essere il prossimo. E la sua lotta per il titolo sarà il momento che aspettiamo dal 2020.

4. Sean Strickland contro Khamzat Chimaev, campionato dei pesi medi UFC

giocare 0:44 Khamzat Chimaev rimane perfetto vincendo per sottomissione al primo turno Khamzat Chimaev sconfigge Robert Whittaker mantenendo vivo il suo record perfetto con una sottomissione al primo turno.

Se Strickland vince e riprende la cintura a febbraio, questo incontro sarà in cima alla lista come quello sopra. Avrebbe inseguito Chimaev, verbalmente, in un modo che nessuno aveva mai fatto prima. Sarebbe un incontro interessante, te lo prometto. Hanno anche la loro storia. Si sono formati insieme a Las Vegas e ci sono versioni molto diverse di come è andata a finire, a seconda di chi chiedi. Spero che Chimaev combatta Du Plessis e Strickland nel 2025.

5. Kayla Harrison contro. Amanda Nunes, campionato dei pesi gallo femminile UFC

giocare 1:16 Kayla Harrison presenta Holly Holm al suo debutto in UFC Kayla Harrison viene soffocata da dietro dall’ex campionessa nuda Holly Holm al suo debutto in UFC.

Ciò accadrà. Ne sono abbastanza sicuro. Il modo in cui Nunes interagisce sui social media. La competitività dei due. Con tutto il rispetto per l’attuale campionessa Julianna Peña, ma questo Harrison vs. Nunes sarebbe uno dei più grandi eventi dell’anno dell’UFC. E sono qui per questo. In effetti, penso che sarebbe il match più importante nella storia delle MMA femminili. Accadrà.

6. Sean O’Malley contro. José Aldo, peso gallo maschile UFC

giocare 1:40 Sean O’Malley ha mantenuto la cintura vincendo il campionato su Marlon Vera Sean O’Malley ha vinto tutti e cinque i round conservando la cintura dei pesi gallo con una prestazione stellare e conquistando la vittoria su Marlon Vera.

Ho collegato questa partita (spudoratamente) per alcuni mesi e nessuno si è unito a me. L’ho passato personalmente anche ad Aldo (lo adoravo) e all’allenatore di O’Malley, Tim Welsh (lo odiavo). Non capisco come l’UFC abbia combattuto Aldo negli ultimi anni. Paragonarlo a prospettive buone ma sconosciute come Jonathan Martinez e Mario Bautista sembrava uno spreco del suo potere da star. Stranamente, Aldo sarebbe il combattimento più grande a cui O’Malley potrebbe iscriversi in questo momento. Sarebbe un’emozionante lotta in piedi, più grande di qualsiasi lotta per il titolo per O’Malley per vincere la cintura. Perché nessuno parla di questa partita?

7. Ilia Topuria vs. Diego Lopes, campionato dei pesi piuma UFC

giocare 1:03 Ilia Topuria festeggia con Sergio Ramos dopo aver conservato la cintura dei pesi piuma Ilia Topuria ha ritrovato Sergio Ramos e festeggia in grande stile dopo aver vinto per KO contro Max Holloway conservando la cintura dei pesi piuma.

Se Pereira è no. 1 quando si tratta di TV da vedere, allora Topuria è n. 2 e non è molto indietro. Il suo stile di combattimento è così bello da guardare. Se credi che sia il miglior combattente pound for pound al mondo, non potrei assolutamente essere in disaccordo. Fa tutto bene e lo fa con stile, tecnica e capacità di rifinitura. Forse ho questo combattimento troppo in basso in questo elenco, il che dimostra quanto desidero vedere i combattimenti sopra elencati. Alexander Volkanovski merita un secondo crack a Topuria e sono entusiasta di vedere quella lotta, ma non vedo l’ora che arrivi la rivincita con Lopes se e quando accadrà. Topuria ha parlato di passare a 155 sterline, ma penso che vedremo questa lotta.

8. Islam Makhachev in lotta per il campionato dei pesi welter UFC

giocare 1:20 Islam Makhachev ha sconfitto Dustin Poirier per mantenere il campionato dei pesi leggeri Islam Makhachev e Dustin Poirier si affrontano in una feroce battaglia per il titolo dei pesi leggeri prima che Poirier tocchi il quinto round.

Belal Muhammad è il campione attuale, ma non posso metterlo contro Makhachev perché i due sono diventati compagni di squadra negli ultimi anni e, da quello che ho sentito, non si affronteranno mai. Tuttavia, il sogno di Makhachev è quello di salire di livello e vincere un secondo titolo, e come n. £ 1 per una sterlina (secondo me) meritano questa possibilità. Quindi Muhammad dovrebbe perdere o salire di una classe di peso per dare un’opportunità a Makhachev. Non vedo la seconda opzione, ma non la escluderei. In conclusione: la mossa di Makhachev per provare a vincere un secondo titolo sarebbe una trama enorme, e ci sono diversi modi in cui potrebbe accadere nei prossimi 12 mesi.

9. Dustin Poirier contro Max Holloway, Campionato BMF (a New Orleans)

giocare 1:42 Max Holloway presenta un contendente al KO nel 2024 con un’impressionante vittoria del titolo BMF Max Holloway ha eliminato Justin Gaethje nell’ultimo secondo della lotta per il titolo BMF a UFC 300.

Che sorpresa sarebbe per Poirier. Non è un segreto che ne voglia un altro, e lo vuole nel suo stato natale, la Louisiana. Vederlo combattere a New Orleans sarebbe un regalo e l’UFC sta cercando di farlo funzionare. Una lotta con Holloway ha senso – anche se Poirier ha due vittorie su di lui – poiché questo sarebbe per la cintura BMF. La loro seconda partita del 2019 è stata terribile e Holloway si è trovato un po’ in svantaggio poiché è aumentato di peso. Se Poirier vince, concluderà la sua carriera con il titolo BMF. Bellissimo. Se Holloway vince, diventerà uno sfidante al titolo leggero con vittorie su Poirier e Justin Gaethje. È una vera lotta con due dei migliori dell’ultimo decennio.

10. Zhang Weili contro. Tatiana Suarez, campionessa dei pesi slam UFC

giocare 1:18 Zhang Weili si è fatto strada per la seconda difesa del titolo consecutiva Zhang Weili ha sconfitto Xan Yiaonan con la decisione unanime di mantenere il campionato femminile dei pesi paglia UFC.

Questa è l’unica partita in questa lista che è già prenotata. È passato così tanto tempo per Suarez, che ha una storia incredibile di aver perso una potenziale corsa olimpica a causa di un cancro, e avrebbe lottato per un titolo UFC anni fa se non fosse stato per un terribile infortunio. Pratica questo sport da molto tempo, ma non conosciamo ancora la reale portata del suo potenziale. In questo, la sua storia è simile a quella di Chimaev. Con una vittoria su Zhang, potrebbe fare un salto di qualità fino a diventare la combattente femminile numero 1 libbra per libbra. Oppure Zhang potrebbe rivelare buchi sconosciuti nel suo gioco. Non so cosa succederà in questa lotta, il che rende tutto ancora più emozionante.

11. Valentina Shevchenko contro. Zhang Weili, campionato dei pesi mosca femminile UFC

giocare 1:22 Valentina Shevchenko ha riconquistato il titolo dei pesi mosca femminili UFC all’UFC 306 Valentina Shevchenko ha sconfitto Alexa Grasso nel co-main event di UFC 306 per riconquistare il titolo dei pesi mosca femminili UFC.

Il dominio di Shevchenko non è più quello di una volta, ma alla fine, sta concludendo la sua trilogia con Alexa Grasso con un finale unilaterale, e non ci sono molti sfidanti al titolo che la aspettano. Manon Fiorot è quella ovvia, ma vale la pena pensare alla carriera di Shevchenko più da un senso di eredità che da tradizionale campione in carica. Shevchenko vs. Zhang è stata un’opzione allettante per molto tempo, ma il momento non è mai stato quello giusto. L’UFC non è contraria a un potenziale incontro. Ha fegato a riguardo. Questo potrebbe essere l’anno in cui ha senso e potrebbe facilmente essere il titolo di un pay-per-view.

12. Leon Edwards contro Jorge Masvidal, peso welter UFC

giocare 1:48 Belal Muhammad ha sconvolto Leon Edwards diventando il nuovo campione dei pesi welter UFC Belal Muhammad ha sconvolto Leon Edwards all’UFC 304 di Manchester diventando il nuovo campione dei pesi welter UFC.

Non sono così interessato al ritorno di Masvidal nell’UFC. Lo amo come combattente e mi è piaciuto coprire la sua carriera, ma odio vedere i ragazzi uscire dalla pensione dopo il loro apice. Non penso che molti veri fan delle MMA lo facciano. Comunque tornerà, e quando penso ai combattimenti, perché l’UFC non dovrebbe fare questo? Con la storia di quel confronto dietro le quinte del 2019? Perché Edwards non vorrebbe combattere? Per molto tempo desiderava avere l’opportunità di correggere questo errore, non solo come concorrente, ma personalmente. Quella notte del 2019 è stata pazzesca. Masvidal sconvolge Darren Till, va nel backstage e interrompe l’intervista per prendere a pugni Edwards, definendolo un “tre e una soda”. È stata una notte indimenticabile nella storia delle MMA. Mi piacerebbe farlo di nuovo.