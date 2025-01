Jordan Poole cai 38 no ex-time Warriors, diz que ama ‘a maioria desses caras’, Green pede desculpas

Washington Wizards x Golden State Warriors

Jordan Poole teve uma noite contra seu ex-time na derrota de sábado à noite, acertando oito cestas de 3 pontos no caminho para 38 pontos, com cinco rebotes e assistências cada.

Após o jogo, Poole disse a Marc Spears, do Andscape da ESPN, que ainda amava “a maioria” dos caras naquele vestiário, com a clara exceção de Draymond Green, que deu um soco em Poole durante o campo de treinamento em 2022, um movimento que foi uma nuvem. a equipe ao longo da temporada e acabou com as vibrações positivas de um time que vem de um campeonato.

Green viu essa citação no X e pediu desculpas.

Não duvido que Green esteja sendo sincero aqui, mas também não posso culpar Poole se ele decidir não aceitar. Várias vezes desde o incidente, Green admitiu que cometeu um erro e decepcionou Poole e a organização.

Green se puniu mais do que Golden State. A organização tentou minimizar o incidente no início, mas depois que o vídeo da altercação vazou, as prioridades dos Warriors deixaram claras: eles multaram Green, mas não o suspenderam, e finalmente negociaram Poole e mantiveram Green por perto. Na temporada passada, Green recebeu uma suspensão indefinida da NBA depois de dar um soco no rosto do pivô do Suns, Jusuf Nurkic, e como parte da suspensão ele teve que participar de sessões de terapia. Os relatórios dizem que um Verde mais maduro e “mais gentil” emergiu disso.