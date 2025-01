Jordynne Grace credita ESTE WWE Superstar pela colaboração WWE-TNA

WWE e TNA anunciaram recentemente uma parceria plurianual

A promoção baseada em Stamford anunciou recentemente a parceria plurianual entre a WWE e a TNA (Total Nonstop Action Wrestling) através de um comunicado à imprensa. De acordo com o comunicado de imprensa, a parceria “visa criar oportunidades de cruzamento sem precedentes dentro da programação da WWE e da TNA para NXT Superstars e TNA Wrestling Stars”.

A parceria contínua entre as duas promoções produziu benefícios significativos para ambas as promoções, especialmente para a TNA. Um exemplo notável desse sucesso foi quando a estrela da TNA, Jordynne Grace, fez uma aparição surpresa no NXT no ano passado, a aparição gerou muito buzz no fandom.

A nova parceria entre as duas promoções tornou a relação de trabalho mais concreta depois que eles formaram inicialmente uma parceria em 2024, resultando na aparição de talentos como Jordynne Grace e Joe Hendry no NXT. Enquanto estrelas do NXT como Wes Lee, Charlie Dempsey, Sol Ruca e Wendy Choo fizeram aparições em programas da TNA.

Após o anúncio da nova parceria plurianual, a ex-campeã mundial do TNA Knockouts Jordynne Grace usou seu nome oficial X para creditar a atual campeã feminina de duplas pela parceria oficial.

Um tweet de um fã deu crédito a Naomi por desempenhar um papel crucial na parceria plurianual entre as duas promoções, destacando como ela gerou um grande burburinho em torno da TNA em apenas oito meses. O tweet também afirmou que a estrela da WWE merece crédito pelo seu impacto.

“A propósito, Naomi desempenhou um papel ENORME para que isso acontecesse, especialmente com todo o buzz que ela conseguiu cultivar em torno da TNA no espaço de 8 meses. Dê a ele o crédito que ele merece”, tuitou o fã.

Grace respondeu ao tweet do fã e revelou que Naomi foi a força motriz da parceria entre a WWE e a TNA, afirmando que nada disto teria sido possível sem ela: “Sem @TheTrinity_Fatu, nada disto teria acontecido”. Grace tuitou’

Grace enfrentará a ex-campeã mundial do Impact e campeã do Impact Knockouts Tessa Blanchard na 13ª edição do Genesis PPV que acontecerá em 19 de janeiro de 2025 no Curtis Culwell Center em Garland, Texas.

Leia também: TNA Genesis 2025: match card, notícias, horários, detalhes da transmissão

Naomi e Bianca Belair defenderão os títulos de tag team feminino no show NXT 28/01

No episódio de 17/01 do Friday Night SmackDown, a promoção de Stamford fez um grande anúncio sobre os títulos de duplas femininas. As atuais campeãs de tag team, Bianca Belair e Naomi, defenderão o título contra Jakara Jackson e Lash Legend (Meta Girls).

Belair e Naomi defenderão o título contra os desafiantes nº 1 no episódio de 28/01 da marca em desenvolvimento proveniente do Center Stage Theatre, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos.

Legend e Jackson conquistaram o lugar de desafiante número um no episódio de 14/01 da marca de desenvolvimento após derrotar a equipe de Isla Dawn e Alba Fyre (Unholy Union).

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.