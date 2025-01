Jos Butler ou Phil Salt? Brendon McCullum revela quem levará os postigos da Inglaterra na série T20I

Jos Buttler liderará a Inglaterra na turnê de bola branca pela Índia, começando em 22 de janeiro.

A Inglaterra começará sua nova era no críquete de bola branca com o novo técnico Brendon McCullum, que assumiu o cargo de técnico de todos os formatos da Inglaterra, tendo supervisionado a transição de Bazball do time de testes.

A próxima série T20I de cinco partidas contra a Índia será a primeira de McCullum como técnico de saldos limitados da Inglaterra. Uma série de três partidas do ODI contra o mesmo adversário ocorrerá antes de voar para o Paquistão para o ICC Champions Trophy 2025.

McCullum trabalhará ao lado do capitão de bola branca Jos Buttler e uma decisão importante que tomaram é se o capitão deve usar luvas de postigo ou não.

Buttler estava em uma longa dispensa por lesão em 2024 devido a uma lesão na panturrilha. Após a eliminação da Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo ICC T20 de 2024, Buttler permaneceu fora de ação por quatro meses. Ele marcou seu retorno em novembro nos T20Is nas Índias Ocidentais, mas não manteve nenhum postigo lá e passou as funções para Phil Salt.

McCullum confirmou que Jos Buttler jogará como um batedor adequado, enquanto Salt continuará a usar luvas contra a Índia na série T20I.

Falando de Eden Gardens na coletiva de imprensa pré-série, o técnico da Inglaterra disse: “Na verdade, é uma coisa muito positiva para nós, porque dá ao Jos a oportunidade de dar a última palavra ao lançador e de construir esse relacionamento naquele último segundo, em vez de fazê-lo a 22 metros de distância. “Também temos ótimas opções para manter (Salt) dentro da equipe.”

Brendon McCullum fala sobre sua filosofia como técnico de bola branca da Nova Inglaterra

Sob Buttler, embora a Inglaterra tenha vencido a Copa do Mundo ICC T20 de 2022, eles não conseguiram chegar às semifinais da Copa do Mundo ICC de 2023 e foram eliminados na semifinal da Copa do Mundo ICC T20 de 2024. Isso levou ao então técnico Matthew Mott. renúncia.

McCullum afirmou que vencer jogos estará em sua mente, mas que as “conversas e linguagem” no vestiário sob seu comando se concentrariam mais no estilo de críquete que eles jogam.

“Obviamente, queremos vencer todos os jogos que disputamos, tentar ter sucesso e essa é, em última análise, a nossa missão. Mas as nossas conversas e a linguagem que usamos dentro dos balneários são muito diferentes.

“Trata-se de tentar tirar o melhor proveito do talento que está no vestiário, tentar reunir os meninos da melhor maneira possível, tentar desenvolver habilidades complementares e como jogamos o estilo de críquete que nos dá nossas melhores chances”, acrescentou o treinador principal.

