José Luis Munuera Montero, que enviou Jude Bellingham, agora enfrenta uma possível proibição de cinco anos sobre um “conflito de interesses”

O árbitro enfrentou uma avalanche de críticas.

A história da estrela do Real Madrid, Jude Bellingham e arbitragem deram uma curva surpresa, desde que o RFEF abriu uma investigação sobre o homem que enviou o jogador inglês, o árbitro José Luis Munuera Montero. Depois de mostrar um cartão vermelho direto para dissidir, o funcionário agora enfrenta a possibilidade de uma longa proibição devido a “conflito de interesses”.

Aparentemente, as câmeras capturaram Bellingham dizendo a Munuera Montero: “Estou falando com você com respeito”, antes que ele saísse e pareça murmurar: “f ** off”, enquanto seu desconforto passou pelo empate em 1 x 1 do Real Madrid com Osasuna.

Mas o ano de 21 anos sustentou posteriormente que seu comentário era “uma expressão para mim” e que “ele nunca insultou o árbitro”. Carlo Ancelotti, seu gerente, também apoiou o jogador, alegando que tudo foi um erro.

Jude Bellingham enfrenta uma penalidade de 2 jogos depois que suas declarações e intenções foram investigadas. A suspeita do Real Madrid de que as autoridades que supervisionam o futebol espanhol conspiram contra eles foram fortalecidas pela recente revelação de que Munuera Montero é objeto de uma investigação separada. Como resultado, a equipe começou a investigar a perspectiva de uma super liga européia separatista mais uma vez.

Além de seu trabalho como árbitro, diz-se que Montero estabeleceu uma empresa de gestão e consultoria esportiva com uma ampla gama de clientes, incluindo Laliga, Uefa, RFEF e equipes como Paris Saint-Germain, Manchester City e Atlético de Madrid, De acordo com a publicação espanhola como.

Para determinar se isso é um conflito de interesses, o RFEF iniciou uma investigação formal. Se você é culpado de violar as regras, ele deve seguir os árbitros, o Montero pode ser proibido de arbitragem por cinco anos e multado com o aumento de € 100.000 (pouco mais de £ 83.000).

Árbitros e pessoas importantes devem cumprir o ponto de código regulatório 9.1, que estipula que as pessoas relevantes não devem “Tenham interesses secundários que podem interferir no cumprimento de suas obrigações profissionais”.

O mesmo artigo estabelece que o Comitê de Conformidade da Federação ainda não chegou a uma conclusão e ainda está coletando informações. No entanto, após o problema do cartão vermelho, a Relvo revelou que Montero não recebeu nenhuma das dez proibições de jogos e será oficiado durante a próxima semana da Laliga Matchweek.

