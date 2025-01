Jose Molina, de Mohun Bagan, descreve ‘planos principais’ antes do confronto do Hyderabad FC na ISL

Mohun Bagan tentará superar o desafio do Hyderabad FC e aumentar a vantagem.

Mohun Bagan espera começar 2025 com uma nota positiva ao receber o Hyderabad FC na Super League indiana (ISL), no Salt Lake Stadium, em Calcutá, no dia 2 de janeiro.

Embora os Mariners possam enfrentar uma equipa do Hyderabad FC que ocupa o 12º lugar na tabela do ISL, José Molina não encara este jogo levianamente. Antes da partida, José Molina disse: “Nunca é fácil vencer uma partida na ISL, independentemente da equipa e onde jogamos.

“É preciso trabalhar muito e fazer um ótimo trabalho para vencer todas as partidas da ISL. Estamos na parte de cima da tabela e o Hyderabad está abaixo, mas isso não significa que terá facilidades. Precisamos trabalhar muito e fazer um bom trabalho nos noventa minutos para vencê-los.

“Sempre dá motivação extra para vencer jogos. Se vencermos, será uma motivação extra e uma validação do trabalho que estamos a fazer. É isso que tentamos fazer, se vencermos todos ficarão felizes. É uma motivação extra para todos continuarem, trabalharem mais se possível e vencerem a próxima”, acrescentou José Molina.

Os pensamentos de José Molina

O proprietário do Mohun Bagan, Sanjeev Goenka, anunciou no mês passado que os torcedores terão entrada gratuita no estádio de Salt Lake para esta partida como presente de Ano Novo.

Espera-se que até 40 mil torcedores lotem o estádio para torcer pelos Mariners e Molina acredita que isso pode lhes dar motivação adicional para conseguir uma grande vitória, como afirma José Molina: “Claro, tendo tantos torcedores no estádio. As arquibancadas vão nos inspirar a jogar melhor e lutar mais. Queremos fazê-los felizes porque esse é o nosso objetivo.

“Nosso objetivo como jogadores, como equipe e como treinador é deixar a torcida feliz. Isso faz parte do jogo (aumentar o saldo de gols). Lutaremos para que os torcedores aproveitem o jogo, marquem o máximo de gols de sempre e sofram o mínimo possível”, finalizou José Molina.

