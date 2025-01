José Molina destaca a ameaça do Jamshedpur FC antes do confronto importante da ISL

Mohun Bagan, de Jose Molina, está no topo da tabela ISL 2024-25.

Mohun Bagan, de Jose Molina, busca manter sua seqüência de vitórias na Indian Super League (ISL) ao enfrentar um time em boa forma do Jamshedpur FC no JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur, na sexta-feira (17 de janeiro).

Os Mariners podem ter conseguido uma vitória fácil por 3 a 0 sobre os Men of Steel no início desta temporada, mas agora enfrentam uma unidade completamente diferente, já que a equipe de Khalid Jamil chega a este jogo com uma seqüência de três vitórias consecutivas.

José Molina está ciente de que este será um jogo difícil para a sua equipa, como afirmou antes do jogo: “Sempre digo que nunca é fácil vencer um jogo do ISL e não é bom ficar demasiado confiante. Agora está em boa forma, venceu a última partida e está tendo um desempenho muito bom. Foi muito difícil vencê-los aqui, não foi confortável e tivemos que trabalhar muito no primeiro jogo para vencer. Temos que fazer o mesmo, ou até mais, para derrotá-los.

“Eles estão fazendo uma ótima temporada e são mais perigosos em casa. Eles estão vencendo todos os jogos em casa, perderam apenas um e os demais foram vitórias. Sabemos que será um jogo muito difícil, mas como sempre digo, tenho sempre confiança na minha equipa e no trabalho que estamos a fazer. Espero que possamos vencer e voltar com os três pontos. Também somos muito bons em casa, Jamshedpur, e temos dois dos melhores recordes locais. “Provavelmente são fortes em casa porque são uma boa equipa, mas não creio que aquele estádio tenha nada de especial”, acrescentou.

Sobre as melhorias necessárias

Quando questionado se deseja que seu time melhore o aspecto goleador, depois de ter marcado apenas um gol na recente vitória sobre o East Bengal. Ele respondeu: “Gostaria de melhorar tudo na minha equipe. Estou feliz com a minha equipe e com o desempenho dos meus jogadores.

“Parte do meu trabalho é tentar melhorar cada pequeno aspecto do jogador do time, seja atacar, fazer gols, defender melhor e fazer melhores combinações no ataque e na tomada de decisões dos jogadores também. “Quero ajudar os jogadores a melhorarem como jogador, como pessoa e também como equipa”, concluiu.

