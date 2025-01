Jose Molina destaca ‘pontos-chave’ para Mohun Bagan selar o campeonato ISL após vitória contra East Bengal

José Molina também elogiou os seus jogadores após a vitória.

Mohun Bagan, de José Molina, venceu seu segundo derby de Calcutá na temporada 2024-25 da Indian Super League (ISL) com uma vitória por 1 a 0 sobre East Bengal no Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati, no sábado (11 de janeiro de 2025). Bastou um gol de Jamie Maclaren nos primeiros dois minutos para decidir o jogo, com os Mariners com oito pontos de vantagem no topo da tabela de classificação.

Após o jogo, José Molina indicou que não estava totalmente satisfeito com o desempenho da sua equipa, mas que estava feliz por vê-los fazer o trabalho. O espanhol afirmou: “Sim, foi um resultado justo. Para conseguir um resultado melhor tínhamos que marcar gols e não fomos bons o suficiente para marcar mais gols.

“Tivemos oportunidade, mas não conseguimos colocar a bola no fundo da rede. O resultado é 1 a 0, estamos felizes porque conquistamos três pontos importantes e vencemos o clássico. Mas teríamos ficado mais felizes se tivéssemos marcado mais golos. Mas no final das contas é mais importante somar três pontos e ficar mais perto de conquistar o escudo ISL.”

“Com um jogador extra (para a parte final do jogo), a nossa qualidade de jogo diminuiu. Não conseguimos aproveitar os contra-ataques para fazer mais gols e sofremos um pouco nos últimos minutos permitindo que eles mandassem bolas para a área. Mas os nossos defesas-centrais, laterais e guarda-redes foram fantásticos. Eles não tiveram muitas chances de empatar o jogo, controlamos bem.

“Sofremos um pouco no último minuto, porque não fizemos mais gols e eles tentaram, mas estou feliz com o desempenho da equipe. Talvez não tão felizes no último minuto, mas fizemos um ótimo trabalho para vencer mais um clássico, somar três pontos para abrir uma vantagem maior com o resto dos rivais”, acrescentou.

Jose Molina também acredita que cada partida restante da campanha é crucial para Mohun Bagan conquistar o campeonato da liga ISL, apesar da enorme vantagem. Ele explicou: “Todos os jogos que nos restam são cruciais para vencer o campeonato. Quando você quer ganhar um campeonato você tem que vencer todas as partidas, aqui em Mohun Bagan você tem que vencer todas as partidas e às vezes vencer não é suficiente.

“Sinto que hoje alguns torcedores do Mohun Bagan não estão felizes porque marcamos apenas um gol. Hoje foi um jogo crucial e o próximo também o será. Quando você quer conquistar um título não pode relaxar e pensar que não importa se não vencer esta partida. Se fizer isso, as outras equipes tentarão te colocar na segunda ou terceira posição. Temos que trabalhar muito para evitar que isso aconteça”, concluiu.

Mohun Bagan retornará à ação do ISL na sexta-feira (17 de janeiro), quando viajar para enfrentar o Jamshedpur FC fora de casa.

