José Molina elogia dois jogadores de Mohun Bagan depois que o Mohammedan SCS hits

Mohun Bagan, de José Molina, aproximou -se de uma polegada mais perto do escudo ISL com a vitória.

Mohun Bagan, de José Molina, produziu uma performance extremamente dominante para obter uma vitória por 4-0 sobre os rivais maometanos que o Sporting na Índia Super League (ISL) no sábado (1º de fevereiro).

Dois dispositivos Subhash Bose e Manvir Singh ajudaram os marinheiros a estender sua vantagem para ir a 10 pontos no topo da tabela ISL.

José Molina ficou particularmente impressionada com a exposição de Jason Cummings, que coletou uma assistência e criou uma série de oportunidades para o seu time. Os espanhóis declararam: “Ele jogou a mesma posição de Jamshedpur alguns jogos, com Jamie MacLaren. Ajude a equipe com ações e progresso. Ele está indo muito bem, ele tem a qualidade de desempenhar vários papéis.

“Você pode criar oportunidades e entrar na caixa para chegar ao fim das oportunidades de pontuação. Ele não está marcando neste momento, mas mostrou que pode ajudar e está fazendo um bom trabalho. Estou absolutamente feliz com todos os meus jogadores estrangeiros e tenho certeza de que Cumming e MacLaren marcarão mais gols no devido tempo ”, disse ele.

Molina também elogiou o jovem zagueiro Dippendu Biswas depois que o resumo do centro recebeu uma assistência e ajudou a seguir para manter outra folha limpa, no slot muito bem como a substituição de Alberto Rodríguez. Molina disse: “Foi ótimo. Dippendu Biswas é um ótimo jogador e toda vez que ele tem a opção de jogar, ele joga muito bem. Foi muito bem na vitória sobre o nordeste do United, o que foi realmente difícil.

“Isso nos ajudou a manter uma lâmina limpa contra Bangalore no último jogo. Ele está fazendo um ótimo trabalho, está se desenvolvendo neste momento e está melhorando a cada jogo. Estou absolutamente feliz com ele e tenho certeza de que será um ótimo centro para nós no futuro ”, o gaffer terminou.

Mohun Bagan está de volta em ação no ISL quando organizam um complicado Punjab FC no Salt Lake Stadium na quarta -feira (5 de fevereiro).

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.