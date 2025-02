José Molina elogia o desempenho de um jogador em Punjab FC paralisando

Mohun Bagan, de José Molina, tornou-se o primeiro time a se qualificar para os playoffs ISL 2024-25.

Mohun Bagan, de José Molina, deu outro grande passo à frente para selar a campanha da Super Liga da Indian (ISL) de 2024-25, obtendo uma ótima vitória por 3 a 0 sobre o Punjab FC no Stadium Salt Lake, Kolkata, quarta-feira (5 de fevereiro).

Um dispositivo ortopédico de Jamie MacLaren e um gol de Greg Stewart ajudaram os marinheiros a conquistar sua nona vitória consecutiva na campanha em andamento.

José Molina ficou realmente impressionada com o quão bem MacLaren jogou no jogo e ganhou seu dispositivo ortopédico. Os espanhóis também elogiaram as qualidades defensivas de MacLaren, juntamente com sua influência de ataque, afirmando: “Estou feliz com Jamie MacLaren, Greg Stewart, Jason Cummings, Dimi Petratos, todos eles. Hoje, Jamie conseguiu marcar dois gols e poderia ter marcado ainda mais gols. Mas dois objetivos são ótimos. Ele teve um ótimo desempenho, Greg também teve uma ótima performance.

“Eu não estava preocupado com os objetivos, porque eles estão tendo oportunidades. Quando os atacantes tiverem oportunidades, os objetivos sempre chegam. Eles precisam continuar trabalhando da mesma maneira e marcar mais gols. Para ser sincero, em termos de Jamie MacLaren, as coisas que me deixam mais felizes são como ele defende, como ele ajuda a equipe desde o início à defesa, pressionando as centrals e ajudando os médios.

“É assim que é sacrificado em defesa para ajudar a equipe. Isso não é tão fácil para um atacante, porque os atacantes geralmente não gostam de se defender demais. Ele está fazendo um trabalho absolutamente ótimo na defesa e, é claro, depois disso, na fase de ataque, ele está ajudando a equipe com bom movimento, boa combinação e em algumas vezes, como hoje, em gols para ganhar jogos “, ele também adicionado

Na corrida do ISL 2024-25 Shield

Embora Mohun Bagan agora seja o favorito da empresa para garantir a campanha da ISL, José Molina se recusa a afirmar que seus 46 pontos são suficientes para selar o título. Ele disse: “Goa e Jamshedpur podem alcançar mais de 46 pontos. Se não o fizerem, estaremos aqui comemorando. Mas se todos os jogos vencerem, eles podem alcançar mais de 46 pontos.

“Temos uma boa vantagem neste momento e é verdade que jogamos mais dois jogos do que nossos rivais do título. Veremos o que acontece com o seu acontece e, independentemente do que acontecer, estamos sempre focados em nós mesmos. Teremos um pouco de descanso neste momento, depois de muitos jogos consecutivos em alguns dias. Teremos alguns dias de folga e, em seguida, começaremos a trabalhar para vencer a partida de Kerala Blasters e alcançar mais três pontos ”, ele terminou.

Mohun Bagan agora terá uma pequena pausa no ISL e estará em ação em 15 de fevereiro, quando viajarem para enfrentar Kerala Blasters em Kochi.

