José Molina explica como Mohun Bagan pode voltar a marcar gols livremente após o empate do Jamshedpur FC

Mohun Bagan, de Jose Molina, está no topo da tabela da ISL.

Mohun Bagan viu sua seqüência de três vitórias consecutivas na Indian Super League (ISL) terminar com um empate em 1 a 1 contra o Jamshedpur FC no JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur, na sexta-feira (17 de janeiro).

Apesar de ter assumido a liderança através de Subhasish Bose no primeiro tempo, um brilhante remate individual de Stephen Eze no segundo tempo ajudou os Homens de Aço a ganhar um ponto contra os líderes da liga.

José Molina mostrou-se globalmente satisfeito com o desempenho da sua equipa no jogo, apesar de ter sido o segundo jogo consecutivo em que ficou limitado a um único golo. Questionado sobre como a sua equipa pode voltar a marcar golos com liberdade, o treinador acrescentou: “Temos que continuar a trabalhar da mesma forma. Você pode reclamar da falta de gols e de termos perdido muitas chances, mas a realidade é essa hoje. Se não me engano somos os melhores marcadores do campeonato (com 31 golos).

“Temos o maior número de gols na ISL com o NorthEast United, somos os melhores ao lado deles em termos de marcar gols e os melhores em termos de não sofrer golos. Claro que todos os nossos jogadores de ataque vão marcar golos e são os primeiros a querer marcar. Hoje não foi o nosso dia e às vezes essas coisas acontecem. Estamos trabalhando muito em termos de chances de finalização.

“Vou te contar uma coisa, como treinador, nunca em minha carreira trabalhei tanto para melhorar a finalização nos treinos como aqui em Mohun Bagan. Estamos trabalhando duro para ajudar os jogadores a marcar. Continuaremos trabalhando da mesma forma, os gols virão e também somos os artilheiros”, acrescentou.

Os Mariners mantiveram a liderança da tabela do ISL apesar do empate, com uma vantagem de oito pontos no topo da tabela. Eles estarão de volta à estrada na terça-feira (21 de janeiro), quando viajarão para enfrentar o imprevisível Chennaiyin FC em sua próxima partida do ISL.

